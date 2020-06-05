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Это не конец: ВОЗ предупредила о последствиях ослабления карантина

5 июня 2020, 17:50

Во Всемирной организации здравоохранения призвали быть готовыми ко второй волне опасного китайского вируса.

ВОЗ, здание
В ВОЗ заявили о возможности второй волны коронавируса / Reuters

В ВОЗ сообщили о том, что несмотря на то, что в ЕС призвали открыть границы в зоне Шенгена, послабление карантина может навлечь на мир вторую волну коронавируса, если меры предосторожности после ослабления не будут соблюдены.

Об этом сообщает Reuters.

Как передает ведомство, в некоторых странах количество больных коронавирусом продолжает значительно расти. Так, Северная Македония повторно ввела карантин, а Армения заявила о новой волне эпидемии COVID-19.

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"По поводу роста числа случаев [заражения]: мы наблюдали в странах по всему миру (я не говорю исключительно о Европе), что когда карантин смягчается, а меры социального дистанцирования ослабевают, люди воспринимают это как окончание эпидемии", — сказала представитель ВОЗ Маргарет Харрис на брифинге ООН в Женеве.

Она также призвала участников акций протеста в США принимать меры предосторожности во время демонстраций.

"Ничего не закончилось. Ничего не закончится, пока вирус не исчезнет во всем мире", — сказала Харрис.

Напомним, ранее ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали симптомы, по которым можно определить, что болезнь у пациента с COVID-19 будет развиваться в тяжелой форме.

Исследование показало, что если у пациента на раннем этапе госпитализации наблюдается повышение показателей с-реактивного белка, д-димера и ферритина, то с большой долей вероятности болезнь перейдет в тяжелую форму.

коронавирус ВОЗ карантин Евросоюз
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