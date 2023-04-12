"Коррупционеров нужно отправлять на передовую": Таипов рассказал, как Украине одолеть имперскость РФ

Как считает известный чеченский деятель Муса Таипов, особенно жестко властям Украины нужно поступать сейчас с коррупционерами.

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Муса Таипов./ коллаж фото УНИАН

Украинским властям в рамках борьбы с российской имперскостью нужно поступать максимально честно и порой идти на крайне жесткие меры. Об этом в интервью Главреду сказал член президиума правительства временно оккупированной Россией Чеченской Республики Ичкерия, представитель ЧРИ во Франции и племянник Джохара Дудаева Муса Таипов.

"Честностью. С народом нужно быть честными. Не нужно давать ложных надежд, нужен честный, объективный разговор. Мол, так, друзья, если мы проиграем, нашей страны не будет. Для чего РФ вывезла детей с оккупированных территорий? Для ассимиляции, чтобы они забыли страну и после того, как подрастут, воевали против Украины или другой страны. Это манкуртизация, ведь на территории России живут несколько миллионов украинцев. Недавно Украину бомбил летчик, а его родители живут в Украине, мариупольский театр тоже бомбил летчик с украинскими корнями. Это и есть манкурты, точно такие же, как и чеченоязычные – их родителей, родственников убивала Россия, но они воюют за РФ (слава богу, их немного, но тем не менее)", − сказал он.

Кто такой Муса Таипов Родился в Казахстане, где жил чеченский народ в депортации. Был в личной охране Джохара Дудаева перед избранием того президентом в 1991 году. Ветеран Первой и Второй чеченских войн. Работал в государственных структурах Чечни. Участвовал в партизанской войне с РФ в горах. После эмиграции стал представителем ЧРИ во Франции видео дня

Как считает Таипов, особенно жестко властям Украины нужно поступать сейчас с коррупционерами.

"С народом нужно разговаривать честно, а вопросы коррупции в военное время нужно решать иначе. Например, коррупционеров нужно отправлять на передовую – приехали 3-4 хлопца и туда его забрали. Смертной казни у вас нет, но если со стороны врага шмальнут, это облегчит задачу", − сказал он.

Напомним, ранее чеченский диктатор Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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