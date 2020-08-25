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Кремль может физически ликвидировать Лукашенко - эксперт

25 августа 2020, 10:46

Россия может больше подстрекать ситуацию в Беларуси, чтобы загнать Лукашенко в тупик, считает Анатолий Октисюк.

Лукашенко
Кремль может ликвидировать Лукашенко / Reuters

Кремль может физически ликвидировать Александра Лукашенко с помощью своих инфильтрированных спецслужб или сотрудников в силовых структурах. Это один из вариантов развития событий.

Об этом рассказал политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк во время чата на Главреде - видео можете посмотреть в конце текста.

"Объективно все будет зависеть от того, какую позицию займут россияне в отношении белорусского протеста. У них есть несколько вариантов. Первый - физически ликвидировать Лукашенко с помощью своих инфильтрированных спецслужб или сотрудников в силовых структурах (думаю, там каждый второй завербован русскими)", - объяснил эксперт.

Октисюк считает, что также в Беларуси могут состояться досрочные парламентские выборы, и Россия сможет выдвинуть своего человека.

"Второй вариант - договориться с Лукашенко о транзите власти. Например, в Беларуси могут состояться досрочные парламентские выборы сейчас и обсуждается. На этих выборах оппозиции дадут себя проявить и создадут коалиционное правительство. А до того момента Россия выдвинет своего человека, который и пройдет в структуру власти", - рассказал эксперт.

Кроме того, Россия также может загнать Лукашенко в тупик.

"Третий вариант - контролируемый хаос. Россия может больше подстрекать ситуацию в Беларуси, чтобы загнать Лукашенко в тупик, чтобы он стал более сговорчивым, и можно было бы выйти на новые договоренности о союзном государстве. Эта версия очень популярна в российских экспертных кругах, которые считают нужным прижать Лукашенко к стенке, чтобы прежде всего он признал российским Крым, потом согласился на углубление военного сотрудничества по линии ОДКБ (чтобы можно было развернуть новые военные части на территории Беларуси), а уже потом - утвердить дорожные карты по союзному договору, где были бы прописаны экономические, политические и гуманитарные направления. Тогда через год-два Беларусь выйдет на выборы союзного парламента", - подробно объяснил Октисюк.

Эксперт подытожил, что при условии второго или третьего варианта, о которых говорилось выше, у Лукашенко будет не более года. Этого будет достаточно для проведения конституционной реформы в Беларуси и достижения договоренностей об интеграции с Россией в единое союзное государство.

"Интеграция Беларуси в союзное государство с РФ - это то, над чем сейчас сидят в Кремле и к чему подталкивают Лукашенко", - добавил эксперт.

Читайте такжеЛукашенко потребовал увольнять непокорных учителейНапомним, ранее политический эксперт аналитического центра DemocracyHouse Анатолий Октисюк заявил, что чем больше Александр Лукашенко будет держаться за власть, тем больше он будет втягивать в эту черную дыру Россию, а это Украине выгодно.

Александр Лукашенко протесты в Беларуси новости Украины Анатолий Октисюк
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