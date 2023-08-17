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Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР

Ангелина Подвысоцкая
17 августа 2023, 18:35 обновлено 17 августа, 18:40
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У Москвы есть план, согласно которому оккупанты могут устроить провокации на Курской АЭС.
Кремлю осталось отдать приказ: РФ готова подорвать Курскую АЭС - ГУР
РФ может взорвать Курскую АЭС / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Выкипедия

Россия готовится к подрыву Курской АЭС и Кремль уже имеет соответствующий план. Кремлю осталось дать приказ на его воплощение. О в эфире телемарафона заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

Путин имеет детально разработанный сценарий для проведения провокации на АЭС.

"Такие сценарии точно разработаны и подготовлены к воплощению в стране-агрессоре ее террористическим военно-политическим руководством", – сказал Юсов.

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Он добавил, что подобные поступки не новость для путинского режима. Этим Путин хочет повысить уровень мобилизации, внутриполитических процессов и поддержки. Однако РФ, вероятнее всего, не может адекватно оценить последствия подобных терактов.

"Этот сценарий, его разработка – история не сегодняшнего дня. Такой план есть давно. И вопрос сейчас окончательного решения и команды – будет ли она и когда будет отдана", - добавил он.

Ранее в центре нацсопротивления заявили о том, что РФ взорвет Курскую АЭС, Кремль уже планирует эвакуацию людей. Эвакуировать из Курска и окрестностей планируют лишь около 5% населения.

Ядерный шантаж со стороны РФ

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заверил, что если Путин сделает хотя бы шаг к применению ядерного оружия, мир продемонстрирует моментальную реакцию. Россию в таком случае в краткосрочной перспективе ожидает крах. Путина об этом уже предупредили.

Украинский дипломат Владимир Ельченко отметил, что Соединенные Штаты Америки имеют инструменты и возможности, чтобы физически устранить российского диктатора Владимира Путина. Это произойдет, если глава Кремля решит применить против Украины тактическое ядерное оружие.

Как пояснил эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар, России не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины. "Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - отметил он.

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