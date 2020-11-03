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Кровавая бойня в Вене: выяснилось, кто взял на себя ответственность

3 ноября 2020, 22:03

Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Вене и опубликовали фото убитого террориста.

Террористы ИГ взяли на себя ответственность

Серию кровавых нападений в столице Австрии организовали боевики террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает портал по наблюдению за экстремистами SITE Intelligence Group, такое заявление опубликовали сами боевики.

Сообщение о своей причастности к теракту ИГ разместило в одном из своих телеграм-каналов. Доказательств этому группировка не предоставила.

Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Вене и опубликовали фото убитого террориста по имени Абу Дагна аль-Олбани, который заявлял о своей приверженности группировке.

Теракт в Вене – о чем сообщалось ранее:

  • 3 ноября президент США Дональд Трамп отреагировал на кровавый теракт в Вене. Американский лидер заявил, что нападения на мирных людей должны прекратиться.
  • В столице Австрии власти продолжают усиливать меры безопасности. Как известно, один из нападавших был ликвидирован, при этом по меньшей мере один из террористов смог убежать. Полиция до сих пор его ищет. Местных жителей и в дальнейшем просят оставаться дома и не выходить без крайней необходимости.
  • В МВД Австрии заявили, что теракт в Вене совершили исламские террористы. В частности, один из них симпатизировал "Исламскому государству". Чуть позже сторонники ИГ взяли на себя вину за теракт.
  • Вечером 2 ноября австрийские издания сообщили, что возле синагоги в центре Вены произошла стрельба. Чуть позже глава МВД Австрии назвал происходящее в городе терактом.

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