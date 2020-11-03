Кровавая бойня в Вене: выяснилось, кто взял на себя ответственность

Террористы ИГ взяли на себя ответственность

Серию кровавых нападений в столице Австрии организовали боевики террористической организации "Исламское государство".

Как сообщает портал по наблюдению за экстремистами SITE Intelligence Group, такое заявление опубликовали сами боевики.

Сообщение о своей причастности к теракту ИГ разместило в одном из своих телеграм-каналов. Доказательств этому группировка не предоставила.

Исламисты взяли на себя ответственность за стрельбу в Вене и опубликовали фото убитого террориста по имени Абу Дагна аль-Олбани, который заявлял о своей приверженности группировке.

Теракт в Вене – о чем сообщалось ранее: