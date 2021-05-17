Кровавая стрельба в Казани: преступника изолировали в СИЗО

Парень не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.
Подростка Ильназа Гилявиева, который устроил кровавую стрельбу в одной из школ российской казани, поместили в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение, сообщила со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова Газета ОНК.
"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением", - цитирует издание правозащитника.
По его словам, молодой человек не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.
Что случилось в Казани – главные подробности
- В Казани 11 мая злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175, есть девять жертв – семеро учащихся и двое взрослых. Пострадали десятки человек. По сведениям СМИ, в гимназии также был взрыв.
- В совершении нападения обвинили бывшего ученика гимназии – 19-летнего Ильназа Галявиева
- Во время допроса задержанный говорил, что ненавидел людей, осознал себя богом. По словам подозреваемого, позже в нем "начал пробуждаться монстр".
- Журналисты узнали, что парень признал свою вину.
- Галявиев жил в Казани в квартире, которая находится на ул. Туганлык.
- После стрельбы в гимназии начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.
- Позже, 12 мая, суд избрал Галявиеву меру пресечения – арест на два месяца.
Автор: Екатерина Трохимчук