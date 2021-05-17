Кровавая стрельба в Казани: преступника изолировали в СИЗО

Стрелка поместили в СИЗО

Подростка Ильназа Гилявиева, который устроил кровавую стрельбу в одной из школ российской казани, поместили в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение, сообщила со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова Газета ОНК.

"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением", - цитирует издание правозащитника.

По его словам, молодой человек не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.

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