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Кровавая стрельба в Казани: преступника изолировали в СИЗО

17 мая 2021, 22:26
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Парень не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.

Стрелка поместили в СИЗО

Подростка Ильназа Гилявиева, который устроил кровавую стрельбу в одной из школ российской казани, поместили в СИЗО в одиночную камеру. За ним круглосуточно ведется видеонаблюдение, сообщила со ссылкой на секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексея Мельникова Газета ОНК.

"Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, помещен в одиночную камеру СИЗО в Казани, где находится под круглосуточным видеонаблюдением", - цитирует издание правозащитника.

По его словам, молодой человек не жалуется на условия содержания. Ожидается, что после завершения следственных действий Галявиева направят на психиатрическую экспертизу.

Что случилось в Казани – главные подробности

  • В Казани 11 мая злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175, есть девять жертв – семеро учащихся и двое взрослых. Пострадали десятки человек. По сведениям СМИ, в гимназии также был взрыв.
  • В совершении нападения обвинили бывшего ученика гимназии – 19-летнего Ильназа Галявиева
  • Во время допроса задержанный говорил, что ненавидел людей, осознал себя богом. По словам подозреваемого, позже в нем "начал пробуждаться монстр".
  • Журналисты узнали, что парень признал свою вину.
  • Галявиев жил в Казани в квартире, которая находится на ул. Туганлык.
  • После стрельбы в гимназии начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.
  • Позже, 12 мая, суд избрал Галявиеву меру пресечения – арест на два месяца.

новости России СИЗО Казань стрельба в школе Ильназ Галявиев
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