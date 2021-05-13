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Казанский убийца хладнокровно рассказал, как "целился детям в головы"

13 мая 2021, 20:48
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Стрелок рассказал, что начал стрелять из своего ружья еще на крыльце гимназии в первую попавшуюся навстречу девушку-школьницу, однако ей удалось убежать.

Галявиев
Галявиев рассказал, как совершал убийства / Reuters

Стрелок из казанской школы Ильназ Галявиев, который открыл в гимназии огонь и убил девять человек, подробно рассказал о том, как совершал преступления. По его словам, он целился в голову своих жертв, но попадал не всегда, пишет Telegram-канал Life Shot.

Убийца рассказал, что начал стрелять из своего ружья еще на крыльце гимназии в первую попавшуюся навстречу девушку-школьницу, однако ей удалось убежать.

"Я целился ей в голову и произвел три выстрела, но не попал ни разу, промахнулся... Далее из гимназии стал выходить какой-то пожилой мужчина. Я выстрелил ему прямо в голову, отчего он упал на пол между двумя дверьми, ведущими в гимназию. Далее я выстрелил ему еще раз в голову. Он был убит", - рассказал он о первых жертвах.

Следующей жертвой стала учительница.

"Я выстрелил ей прямо в голову, после чего она упала, и я снова выстрелил ей в голову. Женщина была мертва, я ее убил. Далее в коридоре я встретил ранее незнакомую мне девушку-школьницу и попытался выстрелить ей в грудь. Я хотел ее убить, нажав на спусковой крючок, но выстрела не произошло ввиду отсутствия патронов, и в это время девушке удалось убежать живой от меня", - вспоминал казанский стрелок.

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После того, как Ильназ Галявиев устроил взрыв возле двери одного из кабинетов на первом этаже, он побежал на третий этаж с ружьем в руках.

"Я не помню точно, убивал ли я кого на втором этаже, но на третьем точно убил не менее семи человек, точно не помню, выстрелив в них из своего ружья в голову и живот. Я всегда целился точно в голову. Среди убитых на третьем этаже здания гимназии были школьники, пол не помню, и один учитель - женщина", - рассказал на допросе убийца.

На третьем этаже он забежал в первый попавшийся кабинет, где проходил урок.

"Я первым делом убил учительницу путем одного выстрела в голову, отчего она упала на пол и скончалась на месте. Далее я потратил все свои оставшиеся патроны в количестве семи штук на учеников, которые сидели под партами, прятались от меня. Я стрелял по школьникам, целясь в их головы. Не всем я попал в головы, кому-то попадал в живот, в руки, в ноги. Троих учеников я в данном классе убил, но, может, и больше, остальных, наверное, ранил", - вспоминал казанский стрелок.

На третьем этаже убийца посетил еще однин класс, дверь в который была открыта.

"Там была всего одна учительница, которую я сразу же убил одним выстрелом в голову. Она упала на пол и моментально умерла на месте. Когда я выстрелил в неё, она стояла боком ко мне и повернула в мою сторону голову", - сообщил он.

После этого Ильназ Галявиев вернулся в класс на третьем этаже, где убил учительницу с несколькими учениками. Увидев его возвращение дети начали выпрыгивать на улицу из окон.

"Я не смог попасть в того ученика, который первым попытался выпрыгнуть из окна, я целился ему в спину, но промахнулся и попал в другого ученика, который был за ним в очереди. Попал, по-моему, в плечо. Далее я выстрелил в других учеников, сидящих за партами, и добил их. Остальных я ранил, а кого-то ещё убил. В целом, находясь на третьем этаже гимназии, я убил не менее семи человек, но, возможно, и более. Точно не помню, многих я ранил. Возможно, они умерли", - хладнокровно рассказывал казанский стрелок.

Что случилось в Казани – главные подробности

  • В Казани 11 мая злоумышленник устроил стрельбу в гимназии №175, есть девять жертв – семеро учащихся и двое взрослых. Пострадали десятки человек. По сведениям СМИ, в гимназии также был взрыв.
  • В совершении нападения обвинили бывшего ученика гимназии – 19-летнего Ильназа Галявиева
  • Во время допроса задержанный говорил, что ненавидел людей, осознал себя богом. По словам подозреваемого, позже в нем "начал пробуждаться монстр".
  • Журналисты узнали, что парень признал свою вину.
  • Галявиев жил в Казани в квартире, которая находится на ул. Туганлык.
  • После стрельбы в гимназии начато производство по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России – (Убийство двух и более лиц). Парню грозит пожизненное заключение.
  • Позже, 12 мая, суд избрал Галявиеву меру пресечения – арест на два месяца.

Казань стрельба в школе Ильназ Галявиев
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