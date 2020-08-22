Кровавые протесты в Беларуси: стало известно о еще одной смерти

Найден мертвым еще один участник протестов / Reuters

В Минске обнаружили тело пропавшего ранее одного из участников массовых акций протеста.

Никиту Кривцова нашли повешенным на улице Парниковой в Партизанском районе Минске, сообщают белорусские оппозиционные ресурсы.

Отмечается, что тело участника акций протеста было сильно избито, а сам он находился в петле в лесопарке.

В сообщении подчеркивается, что демонстрант пропал в ходе митингов 12 августа.

Кривцову было 28 лет. Семья искала его 10 дней. Полиция объявила его пропавшим без вести. Погибший родом из Молодечно, его семья живет в Жодино.

Никита Кривцов

Погибший стал уже четвертой жертвой среди демонстрантов, о смерти которых достоверно известно. Белорусские оппозиционеры уточняют, что остается неизвестной судьба еще десятков людей.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в военном госпитале в Минске скончался 43-летний житель города Брест Геннадий Шутов, который 11 августа был ранен в голову из огнестрельного оружия во время разгона акций протеста.