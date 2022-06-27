Крупнейшее усиление НАТО с Холодной войны: Альянс разместит на востоке Европе более 300 тысяч войск

Военное присутствия НАТО серьезно усилится у границ России/ Коллаж Reuters

Страны НАТО на саммите в Мадриде намерены принять новую 10-летнюю стратегию Североатлантического альянса. Россия будет названа одной из самых существенных угроз безопасности блока Запада. Альянс разместит в Восточной Европы около 300 тысяч войск. Организация продолжит вести политику, направленную на избегание прямого военного столкновения с Москвой. Об этом заявил генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг.

Как сообщает Sky News, он рассказал о том, что вместо около 40-тысячной группировки войск повышенной боевой готовности, Альянс разместит на востоке Европы более 300 тысяч солдат. Будет произведена самая масштабная трансформация обороны НАТО со времен Холодной войны.

"Мы трансформируем силы реагирования НАТО и увеличим количество наших сил повышенной готовности до более чем 300 тысяч", - сказал Столтенберг.

Также он добавил, что расширение военного присутствия НАТО произойдет в странах, которые ближе всего находятся к России.

НАТО не будет напрямую воевать с Россией

Кроме того, генеральный секретарь Альянса заявил, что в новой стратегии безопасности НАТО на 10 лет Россия будет указана в качестве одной из самых существенных угроз безопасности странам-участникам блока.

"Лидеры утвердят новую стратегическую концепцию, которая отразит современную ситуацию в области безопасности… В ней Россия будет названа как одна из самых существенных угроз нашей безопасности", - сказал Столтенберг.Читайте также"У нас другая задача №1": в НАТО ответили на критику о недостаточной помощи Украине

При этом он подчеркнул, что после того, как Россия будет признана угрозой, коллективный блок безопасности Запада по-прежнему продолжит избегать прямой конфронтации с Москвой.

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Украина в НАТО

Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква ранее заявил, что Украина пока не будет делать новых шагов по вступления в НАТО. Причиной тому является неготовность Североатлантического альянса двигаться в сторону интеграции Киева в коллективный блок безопасности Запада. Однако украинское государство ожидает в новой стратегии Альянса укрепление партнерства и жесткую позицию блока по России.

По словам Жовквы, президент Зеленский на саммите НАТО в Мадриде потребует предоставления Украине гарантий безопасности после войны с Россией. Москва должна понимать, с чем она столкнется в случае нового нападения на украинское государство, а Киеву следует знать, как будет работать система гарантий.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 27 июня заявил, что Альянс готовится предоставить Украине комплексный пакет помощи, который позволит перевооружить ВСУ по стандартам блока. Также в организации намерены помочь Киеву в укреплении институтов обороны и безопасности.

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