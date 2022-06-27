ВСУ полностью переходят на стандарты НАТО: Альянс даст Украине новое вооружение

В НАТО пообещали Украине новую помощь / Reuters

В долгосрочной перспективе Вооруженные силы Украины полностью перейдут на стандарты НАТО. Это подразумевает комплексный пакет помощи для Украины, который будет одобрен союзниками по НАТО в рамках саммита альянса в Мадриде.

При этом он будет включать поддержку Киеву в среднесрочной перспективе для противостояния российской агрессии, заявил в Брюсселе на пресс-конференции накануне саммита альянса, который пройдет 29-30 июня в Мадриде, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"На саммите мы согласуем усиленный Комплексный пакет помощи для Украины, который будет включать существенные поставки поддержки в таких областях, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо. В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от военной техники советских времен к современной технике НАТО и еще больше укреплять свои институты обороны и безопасности", - рассказал он.

По его словам, украинское руководство и народ "продолжают сопротивляться жестокой агрессивной войне России". "Их мужество и целеустремленность вдохновляют. И я приветствую, что президент Зеленский присоединится к нам на саммите НАТО", - подчеркнул генсек альянса.

Он напомнил, что НАТО и союзники оказали существенную поддержку Украине после незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, военной и финансовой помощью, в том числе, обучением десятков тысяч украинских сил. "Все это каждый день меняет ситуацию на поле боя", - уверен Столбенберг.

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Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде обратится к странам-участницам блока с требованием о гарантиях безопасности Украине после завершения войны с Россией. Москва должна понимать последствия, если попытается напасть в следующий раз, а Киеву нужно знать, как будет работать система гарантий.

Напомним, военный эксперт объяснил, почему в Кремле есть желание проиграть НАТО. Известный военный эксперт Петр Черник рассказал о сценарии развития военных событий, при котором Путина и кремлевскую верхушку устроит поражение от Альянса.

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