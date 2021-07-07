Крушение Ан-26 на Камчатке: спасатели начали извлекать тела погибших, названа причина трагедии

Место крушения Ан-26 на Камчатке / Фото Reuters

В России спасатели начали извлекать тела людей, которые находились на борту самолета Ан-26, разбившегося 6 июля на Камчатке.

Пока что удалось поднять тела шестерых человек, погибших при крушении Ан-26. Одного из них уже опознали, сообщает российский Интрефакс.

"Идет спасательная операция, первые тела уже извлекаются из воды, информация поступает в режиме реального времени", — сказал губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, экипаж самолета был опытным. Также он подтвердил, что обломки самолета нашли вблизи поселка Палана. Губернатор добавил, что шансов найти пассажиров живыми практически нет.

Причиной авиакатастрофы самолета Ан-26 на российской Камчатке, по предварительным данным, могла стать плохая видимость.

Реклама

Российские СМИ опубликовали фото некоторых погибших, которые были на борту. Среди них Иван Сивак, а также супруги Ольга и Александр Андрейкины.

Брат погибшего Ивана рассказал, что мужчина живет в Петропавловске-Камчатском, его пригласили на работу в Палану — строить школу.

"Сегодня позвонил Ивану, он говорит, что рейс задержали. Потом он вылетел, даже фото в Instagram из самолета опубликовал", – цитирует мужчину Star hit.

Иван Сивак был пассажиром рейса в поселок Палана / Фото starhit.ru

Также на борту среди других были супруги Ольга и Александр Андрейкины. У них остались несовершеннолетние дети.

Погибшие супруги Ольга и Александр Андрейкины / Фото starhit.ru

Telegram-канал Mash рассказал историю гибели пассажирки Марии. Ее муж Олег в решил остаться в Краснодаре, куда они оба отправились в отпуск, а Мария полетела на том самом Ан-26 домой в Палану.

Фото Mash

Как сообщал Главред, утром 6 июля самолет Ан-26 потерпел крушение около полуострова Камчатка. На борту находились 28 человек: 22 пассажира, в том числе двое детей до 12 лет, 6 членов экипажа.

Самолет упал на берегу, где должен был пролетать на высоте 800-600 метров. Части стабилизатора нашли на сопке, хвост — на обрыве. Часть деталей оказалась в море. Пассажирский самолет Ан-26 полностью разрушен. Экстренные службы сообщают, что от удара его не только разорвало на две части, но и начался пожар. Шансов на спасение не было. Позже появилось первое фото с места аварии.