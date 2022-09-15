'Курят где попало' : в РФ на границе с Харьковщиной горит российская таможня

В РФ на границе с Харьковщиной горит российская таможня/ Telegram Гладков

В России горит таможенный терминал вблизи села Нехотеевка, который расположен на границе с Харьковской областью.

Об очередном "хлопке" заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram. Российский чиновник рассказал, что расположенная рядом АЗС не пострадала.

"В результате обстрела повреждения получил таможенный терминал, на котором возник пожар. Территория АЗС (расположенная рядом – ред.) не пострадала", – написал он.

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В РФ уже традиционно переводят все стрелки на Украину. В Министерстве обороны Украины ситуацию не комментировали.

В то же время в соцсетях с юмором отреагировали на этот инцидент. Пользователи в комментариях к постам об этой ситуации начали с иронией вспоминать об очередном "хлопке" и ругать россиян, что те до сих пор курят в неустановленных местах.

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Ранее сообщалось, что воины Вооруженных сил Украины в ночь на четверг, 15 сентября, уничтожили базу российских захватчиков во временно оккупированной Новой Каховке на Херсонщине. Также украинские воины ударили по скоплению оккупантов и их техники в пригороде Херсона.

Напомним, ВСУ "перемололи" два полка россиян – 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск, очень много раненых. Остатки личного состава полков распределены среди подразделений мобилизационного резерва.

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