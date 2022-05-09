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Лечился ядовитой жабой от похмелья: в РФ умер бывший топ-менеджер Лукойла

9 мая 2022, 10:47

Александр Субботин скончался в Мытищах после проведения "антипохмельного сеанса" с шаманами. Миллиардер часто пользовался услугами семейства Магуа.

Александр Субботин
Александр Субботин умер - росСМИ / Фото Mash

В России умер бывший топ-менеджер российского нефтяного гиганта Лукойл - миллиардер Александр Субботин. Он скончался в Мытищах после проведения "антипохмельного сеанса" с шаманами.

Как пишет в Telegram издание Mash, шаман Магуа и его жена принимали клиентов в частном доме и предлагали лечение ядовитой лягушкой. Клиенту надрезали кожу и капали яд. После рвоты ему должно было стать лучше.

По данным издания, шаман практиковал вызов духов, жертвоприношение зверей и купал клиентов в крови.

Субботин давно знал семейство Магуа и часто пользовался их услугами. В этот раз он пришел к ним лечить похмелье. Источники российского канала Ren.tv утверждают, что Субботин несколько дней употреблял алкоголь. В процессе "лечения" ему вдруг стало плохо — заболело сердце.

Шаман не вызвал "скорую", дал потерпевшему Корвалол и уложил спать.

"Среди оккультной мишуры российский миллиардер умер. Приехавшие в полицию супруги-шаманы сказали, что с умершим просто дружили. Стало плохо Александру от ядовитых лягушек или от чего-то другого — непонятно, но скоро в этом разберется следствие", — говорится в сообщении.

Тело Субботина нашла в комнате на цокольном этаже подруга его жены — он лежал на кровати и рядом был флакон с Корвалолом.

Александр Субботин занимал должность члена правления ООО Торговый дом Лукойл. После работы в Лукойле Александр Субботин стал владельцем Новой транспортной компании (НТК).

К слову, это уже не первая смерть российских миллиардеров с начала вторжения РФ в Украину. По информации телеграмм-канала GENERALL SVR, часто сливающего кремлевские тайны, внезапные смерти бывших и нынешних сотрудников структур Газпрома, Газпромбанка и Новатек были инициированы директором ФСБ Александром Бортниковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым после одобрение Путина.

Как сообщал Главред, в Ленинградской области нашли тело 61-летнего Александра Тюлякова - заместителя генерального директора Единого расчетного центра Газпрома по корпоративной безопасности. Он оставил предсмертную записку. О смерти чиновника стало известно 25 февраля.

В конце марта в Нижнем Новгороде нашли мертвым российского миллиардера Василия Мельникова и его семью - жену и двоих маленьких сыновей. Все погибли от ножевых ран. Тела были обнаружены в их собственной элитной квартире.

В апреле стало известно, что бывший вице-президент Газпромбанка Игорь Волобуев переехал в Украину, и теперь хочет с оружием в руках защищать украинские земли от россиян. Мужчина родился в Ахтырке на Сумщине. Говорит, что пообещал себе: если война придет в его родной город, он пойдет защищать родную землю.

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