УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

Алексей Тесля
11 июля 2023, 10:27 обновлено 11 июля, 10:30
49
Сергей Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы.
ржицкий
Сергея Ржицкого ликвидировали в Краснодаре / kubnews.ru, t.me/DIUkraine

Стали известны детали ликвидации в РФ командира подводной лодки "Краснодар", капитана второго ранга Сергея Ржицкого, который был причастен к ракетным обстрелам мирных городов Украины.

Как сообщили в Главном управление разведки Минобороны Украины, Ржицкий был застрелен в Краснодаре.

"В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий - бывший командир подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота МВФ РФ", — говорится в сообщении.

видео дня

Подробности ликвидации Ржицкого

Отмечается, что 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Около шести часов утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова.

В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте. "Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего", — добавили в разведке.

Что известно о подлодке РФ "Краснодар"

"Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав черноморского флота ВМФ РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

Напомним, в Краснодаре ранее застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Оккупант отправился в 8 утра на пробежку. "Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений", — говорится в сообщении.

Больше новостей:

подводная лодка Краснодар война России и Украины
Реклама

Главное за день

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

09:56 Мир
Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:30 Украина
ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:27

Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

10:25

Армия РФ не выполнила приказ остановить мятеж Пригожина - Reuters

10:17

Рискованно, но оно того стоит: для чего помидоры поливают солевым раствором

09:56

Стартовал саммит НАТО, где решится судьба Украины в Альянсе: программа первого дня

09:37

Байден на саммите НАТО встретится с Зеленским и Эрдоганом - Politico

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковУкраину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников
09:30

Союзники перед началом саммита до сих пор не сформировали ответ Украине - Politico

09:24

ВСУ успешно наступают на четырех направлениях: в Генштабе раскрыли детали

09:17

Израильская модель безопасности: что это значит на самом деле?мнение

09:15

Россия сдувается на глазах: Богдан Яременко - о последствиях возвращения защитников МариуполяЭксклюзив

Реклама
08:59

Ужесточение пополнения карт через терминал: ударят ли по зарплатам в конвертах

08:41

РФ убила авиабомбой в Орехове супругов железнодорожников и осиротила ребенка 8 летФото

08:14

В Госдепе рассказали, как добились решения о кассетных боеприпасах для Украины

07:30

ВСУ за 5 недель освободили столько территории, сколько РФ захватила за полгода - ISW

07:05

Загадка для самых сообразительных: нужно найти незаметного гепарда на рисунке

06:57

Путин и Пригожин: вместе или параллельно?мнение

06:40

Почему мы неправильно употребляем слово "заставляти": Авраменко указал на ошибкуВидео

06:38

РФ ночью атаковала Киев дронами: все подробности

06:29

Какие аксессуары актуальны для женщин 50 лет: 10 вещей, которые вмиг омолаживают

05:30

Что делать с машиной в жару: 5 советов, которые забывают многие автомобилисты

05:00

НАТО боится ядерной войны на фоне вступления Украины в Альянс - Портников

Реклама
04:30

Зачем завязывать листья чеснока в узел: неожиднный ответ сразит наповал

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 11 июля

03:20

Эксперт спрогнозировал, как будет реагировать РФ после удара по Крымскому мосту

02:40

Вокалист группы Pentatonix сыграл свадьбу со своим возлюбленным

02:10

"Полная изоляция": Золотарев раскрыл, что будет с Россией после войны

01:35

Смена Путина не изменит позицию РФ в отношении Украины – ЗолотаревВидео

00:18

Королева Испании похвасталась безупречным вкусом в украинской вышиванке

00:11

Пригожин во время бунта был на ядерной базе, преградой была лишь дверь - Буданов

10 июля, понедельник
23:06

НАТО готовится к войне с РФ, впервые утвержден план обороны - Reuters

22:51

Сунак и Британия поддерживают вступление Украины в НАТО

22:42

Самый важный день июля: приметы на 12 июля и что нельзя делать

22:25

"Залужному виднее": политолог рассказал о тяжелом продвижении ВСУВидео

22:24

"Перфектная красавица": Ольга Сумская показала натуральную красоту без грима

22:10

Не такой и щедрый: Алина Кабаева показала скромный "подарок" от Путина

21:50

"Почти все "за" нас": Зеленский сделал заявление о членстве Украины в НАТОВидео

21:48

Риск подрыва Россией ЗАЭС снизился, Украина приняла меры – ГУР

21:22

"Путаются под ногами сейчас": Данилов пригрозил инициаторам Будапештского меморандума

21:05

"Как машина с выхлопом": женщина чуть не назвала свою дочь очень странным именем

21:02

Хаос в хижине дяди Тома: рецензия на фильм "Миссия невыполнима: расплата. Часть первая"

20:51

О чем свидетельствует тайная встреча Путина с Пригожиныммнение

Реклама
20:43

Отдавал приказ запускать "Калибры" по Украине: в РФ застрелили известного оккупанта

20:25

"Нестерпимо воняло трупами": Рамина Эсхакзай попала под вражеский обстрел

20:18

Головоломка для настоящих гениев: надо за 6 секунд найти того, кто украл невесту

20:16

Меркель спровоцировала агрессию РФ, Германия повторяет эту ошибку - Кулеба

19:33

"Семья нашего театра обеднела": на войне погиб известный украинский актер

19:29

Марк Фейгин. Кривой ятаган в спину ПутинаВидеоблоги

19:22

Гарантий безопасности нет, НАТО не защитит Украину от ядерного удара - Портников

19:20

Главное, чтобы страны НАТО не подвели Украинумнение

19:02

Наш ветеран полтора часа простоял на костылях и протезе в самолете, его выгнали

18:49

Африка поставила Путину условие по Украине: у главы Кремля 2-3 недели

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять