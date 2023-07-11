Ликвидация командира подлодки Краснодар в РФ: в ГУР раскрыли детали

Сергей Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы.

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Сергея Ржицкого ликвидировали в Краснодаре / kubnews.ru, t.me/DIUkraine

Стали известны детали ликвидации в РФ командира подводной лодки "Краснодар", капитана второго ранга Сергея Ржицкого, который был причастен к ракетным обстрелам мирных городов Украины.

Как сообщили в Главном управление разведки Минобороны Украины, Ржицкий был застрелен в Краснодаре.

"В российском Краснодаре застрелен Сергей Ржицкий - бывший командир подводной лодки "Краснодар" Черноморского флота МВФ РФ", — говорится в сообщении.

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Подробности ликвидации Ржицкого

Отмечается, что 10 июля Ржицкий совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха им. 30-летие Победы. Около шести часов утра у него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова.

В результате огнестрельных ранений бывший командир скончался на месте. "Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, поэтому нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападающего", — добавили в разведке.

Что известно о подлодке РФ "Краснодар"

"Краснодар" – одна из шести подлодок проекта "Варшавянка", входящих в состав черноморского флота ВМФ РФ. Каждый из них способен нести до четырех крылатых ракет типа "Калибр".

Ржицкий по меньшей мере с 2006 года проживал в Севастополе. Некоторое время был командиром подлодки "Алроса". После отправки "Алросы" на модернизацию был назначен командиром "Краснодара".

Напомним, в Краснодаре ранее застрелили заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе и командира подводной лодки "Краснодар" Станислава Ржицкого.

Оккупант отправился в 8 утра на пробежку. "Неизвестный подстерег его возле спорткомплекса "Олимп" и выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкого, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте от ранений", — говорится в сообщении.

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