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Лукашенко дал заднюю: Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину – ISW

12 декабря 2022, 06:33
Олександр Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, считают аналитики.
Лукашенко, самолет
Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину – ISW / УНИАН и Минобороны Беларуси

Вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно. Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.

Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что давление Кремля на Беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.

Эксперты говорят, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годах. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.

Аналитики института считают, Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине.

Также аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил как на дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.

"Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – отметили аналитики.

Угроза вторжения со стороны Беларуси

Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.

Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.

Российская Федерация может готовиться к вторжению в Беларусь и ее полной аннексии. Более того, россияне могут ликвидировать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко и выдать это как "освобождение белорусского народа". Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Беларусь
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