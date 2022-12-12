Лукашенко дал заднюю: Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину – ISW

Вторжение белорусской армии в Украину чрезвычайно маловероятно. Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков.
Аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что давление Кремля на Беларусь с целью поддержки российской агрессии в Украине является частью долгосрочных усилий, направленных на закрепление дальнейшего контроля над Беларусью.
Эксперты говорят, что Кремль усилил давление на Александра Лукашенко для формализации интеграции Беларуси в Союзное государство после белорусских протестов 2020 и 2021 годах. В частности, Россия стремилась создать постоянное военное базирование в Беларуси и установить прямой контроль над белорусскими военными, а также регулярно пыталась использовать свое влияние на белорусскую безопасность и военные дела, чтобы оказать давление на Беларусь для поддержки ее вторжения в Украину.
Аналитики института считают, Беларусь уже вряд ли вторгнется в Украину из-за внутренней динамики в стране. ISW ранее оценивал, что Лукашенко не намерен вступать в войну в Украине из-за возможности возобновления внутренних беспорядков, если его аппарат безопасности ослабнет из-за участия в войне в Украине.
Также аналитики отметили, что в 2020 и 2021 годах Лукашенко полагался на элементы белорусских вооруженных сил как на дополнение к белорусским службам безопасности для подавления народных протестов против его правления.
"Привлечение значительной части этого аппарата безопасности в войне в Украине, вероятно, сделает Лукашенко уязвимым к новым беспорядкам и сопротивлению. Лукашенко также, вероятно, осознает, что вторжение в Украину подорвет его авторитет как лидера суверенной страны, поскольку станет очевидно, что усилия России по обеспечению полного контроля над Беларусью увенчались успехом", – отметили аналитики.
Угроза вторжения со стороны Беларуси
Недавно в ВСУ рассказали, что российские захватчики могут повторно атаковать украинские территории с севера зайдя из Беларуси. Однако их целью будет не Киев. Оккупанты могут попробовать пойти в атаку на западе границы между Беларусью и Украиной, чтобы перерезать пути, по которым, по их мнению, в нашу страну поставляется оружие от западных партнеров.
Как отметил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин, РФ не сможет накопить в достаточном количестве силы и средства для организации нового наступления с территории Беларуси. Однако весной 2023 года вероятность нападения может серьезно возрасти.
Российская Федерация может готовиться к вторжению в Беларусь и ее полной аннексии. Более того, россияне могут ликвидировать самопровозглашенного президента РБ Александра Лукашенко и выдать это как "освобождение белорусского народа". Такое мнение высказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
Читайте также:
- Военный эксперт объяснил, при каких факторах вероятна атака из Беларуси на Киев
- Для обучения, а не вторжения в Украину: в ISW назвали цель развертывания войск РФ в Беларуси
- В Беларусь срочно прибыл рейс с русскими генералами и неизвестный элитный борт - СМИ