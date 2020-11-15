Лукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по Беларуси

Ги Верхофстадт обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю из-за ситуации в Беларуси.
В Европейском парламенте призвали усилить давление на режим Александра Лукашенко.
С таким призывом обратился бывший премьер-министр Бельгии, лидер фракции либералов в Европарламенте и его депутат Ги Верхофстадт в Twitter.
Он напомнил, что в Беларуси происходит новая волна насилия против митингующих и призвал дать адекватный ответ режиму Лукашенко.
"Новая волна насилия в Беларуси. ЕС может и должен сделать больше: санкции, гуманитарный коридор для потерпевших и безвизовый режим, солидарность и поддержка СМИ, международный трибунал", - написал Верхофстадт.
Кроме того, он также обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и потребовал незамедлительно поднять эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС.
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Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Минске силовики разогнали участников протестной акции. При этом среди протестующих были пострадавшие.
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- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
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