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Лукашенко грозит трибунал: в Европарламенте раскрыли новый план по Беларуси

15 ноября 2020, 19:27

Ги Верхофстадт обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю из-за ситуации в Беларуси.

Лукашенко
Александр Лукашенко / Reuters

В Европейском парламенте призвали усилить давление на режим Александра Лукашенко.

С таким призывом обратился бывший премьер-министр Бельгии, лидер фракции либералов в Европарламенте и его депутат Ги Верхофстадт в Twitter.

Он напомнил, что в Беларуси происходит новая волна насилия против митингующих и призвал дать адекватный ответ режиму Лукашенко.

"Новая волна насилия в Беларуси. ЕС может и должен сделать больше: санкции, гуманитарный коридор для потерпевших и безвизовый режим, солидарность и поддержка СМИ, международный трибунал", - написал Верхофстадт.

Кроме того, он также обратился к главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю и потребовал незамедлительно поднять эти вопросы с министрами иностранных дел ЕС.

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Напомним, в воскресенье, 15 ноября, в Минске силовики разогнали участников протестной акции. При этом среди протестующих были пострадавшие.

Правоохранители ликвидировали стихийный мемориал в память погибшего активиста Романа Бондаренко.

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
  • 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
  • 20 октября Лукашенко на встрече в СИЗО пообещал, что это его последний президентский срок.
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