Лукашенко напуган: активист назвал главный страх президента Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко находится в состоянии психологической подавленности, заявил бывший директор Купаловского театра в Минске Павел Латушко.

Об этом он рассказал в эфире канала Украина 24.

По его мнению, испуганность видна по появлениям Лукашенко на публике на различных мероприятиях.

"В начале избирательной кампании он считал врагом Россию, нас убеждали, что главным врагом является Россия. Сейчас врагом стал Запад – Польша, Литва, Украина, США, а Россия уже стала другом. Лукашенко колеблется, бегает, не знает, где найти пристанище, помощь, но помощи уже ниоткуда не будет", — отметил активист.

Он также оценил позицию Германии по поводу массовых протестов в Беларуси.

"Для нас очень важна позиция Германии. К сожалению, мои встречи с представителями МИД Германии показали, что Германия не готова вписать Лукашенко в список нежелаемых на территории ЕС, потому что они считают возможным оставить дверь для переговоров. Но они должны понять, что Лукашенко не тот человек, с которым можно вести переговоры, это человек, за спиной которого совершаются злодеяния в Беларуси. Это человек, с которым невозможно разговаривать, потому что он обманет", — добавил Латушко.

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