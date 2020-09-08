Лукашенко объяснил, почему появился на людях с автоматом

Александр Лукашенко во время интервью рассказал, почему появился на людях с автоматом / belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что его появление на людях с автоматом означало только одно.

Белорусский лидер назвал причину появления с автоматом во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, фрагмент которого в канале в Telegram привел главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян.

По словам Лукашенко, он появился на людях с автоматом, чтобы показать, что готов защищать Беларусь.

"…мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать страну до конца", – заявил президент.