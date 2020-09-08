Лукашенко объяснил, почему появился на людях с автоматом

Президент Беларуси поделился, что хотел показать готовность защищать свою страну.
Президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что его появление на людях с автоматом означало только одно.
Белорусский лидер назвал причину появления с автоматом во время интервью ряду СМИ в Минске во Дворце Независимости, фрагмент которого в канале в Telegram привел главный редактор радиостанции Говорит Москва Роман Бабаян.
По словам Лукашенко, он появился на людях с автоматом, чтобы показать, что готов защищать Беларусь.
"…мое появление с автоматом означало только одно – я никуда не убежал и готов защищать страну до конца", – заявил президент.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста. Оппозиция страны и ее сторонники не верят в то, что Александр Лукашенко победил с огромным отрывом и требуют перемен. Ряд стран мира не признали белорусские выборы.
- В Минске во время одной из акций протеста колонна протестующих подошла к Дворцу Независимости, который является резиденцией президента. Тогда Лукашенко и его сына Николая доставили в здание на вертолете, они были с оружием и в бронежилетах.
Автор: Екатерина Присяжнюк