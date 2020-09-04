Лукашенко объявили в розыск: что произошло в Беларуси

Александр Лукашенко / Reuters

В Беларуси на сайте Министерства внутренних дел опубликована информация о розыске Александра Лукашенко.

Как сообщает белорусское издание Наша Нива, очевидно, что соответствующая информация была размещена после взлома сайта хакерами.

"Обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь", - говорится в информации, размещенной хакерами.

Обратим внимание, что хакеры также объявили в розыск главу МВД Беларуси Юрия Караева.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Лукашенко внесен в базу Чистилище проекта Миротворец.

Ему создатели проекта вменяют тот факт, что Беларусь проигнорировала запрос из Украины и выдала России воевавших на Донбассе наемников из частной военной кампании Вагнер.

В досье на Лукашенко он подписан указан как "пособник пророссийских террористов и российских захватчиков". Еще одной причиной для попадания на Миротворец стали просочившиеся к общественности сведения о планах президента Беларуси создать и возглавить "белорусско-украинский союз".