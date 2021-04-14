Лукашенко порадовался поражению союзницы Беларуси Армении в Нагорном Карабахе

Александр Лукашенко во время своего визита Баку и переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым отличился внезапным заявлением.
В Баку руководитель Беларуси Александр Лукашенко поздравил народы Азербайджана и Армении с окончанием конфликта. Он произнес целую поздравительную речь на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.
"Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении — с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет", — сказал он,
Суть конфуза в том, что Беларусь ‒ союзница Армении по "Ташкентскому договору" (Организации договора о коллективной безопасности) ‒ международному альянсу, целью которого являются укрепление мира, региональной безопасности и стабильности. В текущий состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
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Война в Нагорном Карабахе
- Крупнейшая за последние годы вспышка военного противостояния Армении и Азербайджана в Карабахе произошла 27 сентября и завершилась 9 ноября подписанием Ереваном, Баку и Москвой заявления о прекращении огня.
- Азербайджан одержал победу в конфликте. Согласно договоренностям, армянская сторона передала азербайджанскому государству контроль над Агдамским, Кельбаджарским и Лачинским районами. На новой линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещены российские миротворцы.