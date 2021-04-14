Лукашенко порадовался поражению союзницы Беларуси Армении в Нагорном Карабахе

Александр Лукашенко / Reuters

В Баку руководитель Беларуси Александр Лукашенко поздравил народы Азербайджана и Армении с окончанием конфликта. Он произнес целую поздравительную речь на пресс-конференции по итогам переговоров с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым.

"Мы искренне приветствуем договоренности о полном прекращении военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта. Это важное политическое решение, которое должно стать основой прочного мира в регионе. С чем я хочу поздравить народ Азербайджана и народ Армении — с окончанием этой страшной трагедии, которая длилась 30 лет", — сказал он,

Суть конфуза в том, что Беларусь ‒ союзница Армении по "Ташкентскому договору" (Организации договора о коллективной безопасности) ‒ международному альянсу, целью которого являются укрепление мира, региональной безопасности и стабильности. В текущий состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

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