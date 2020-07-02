УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление

Президент Беларуси призвал "по-человечески" относиться к его стране.

2 июля 2020, 21:43
Лукашенко
Лукашенко сделал заявление о международной политике / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал смелое заявление о международной политике.

По словам лидера белорусов, страна хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики. И добавил, что у белорусов есть только руки, мозги, голова на плечах.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтоб в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", – сказал президент.

Читайте такжеЛукашенко заявил, что коронавирус создали специально

Лукашенко также отметил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с запада". Так он прокомментировал заявление МИД Франции, которое назвало задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях.

Как ранее писал Главред, Лукашенко убежден, что во внутренние дела Беларуси, и, в честности, в предвыборную гонку, активно вмешиваются извне российские силы.

Отметим, во время парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Владимира Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.

Александр Лукашенко новости Беларуси новости России
Сейчас вы просматриваете новость «"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

21:47
Леди Гага без белья засветила сочную грудь для поклонников
21:43
"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление
21:43
В Минкульте рассказали, будут ли пересмотрены языковые квоты
21:08
Гороскоп всех знаков Зодиака на 3 июля: успешный риск, ослабление ауры и новая влюбленность Видео
21:07
ПриватБанк "сливает" данные своих клиентов - расследование СМИ Видео
20:44
Почему Смолий ушел как негодяй мнение
20:31
Черника для зрения: Комаровский развенчал популярный миф
20:30
Истерически кричала и покусала санитарку: в Николаеве случился скандал из-за COVID-19
19:56
Сладкая дыня: в чем польза и вред для организма
19:28
Пора на спектакль: когда стартует театральный сезон в столице
19:24
В Раде рассказали, как россияне заставляли пленных украинцев голосовать на референдуме Путина
19:14
Открытие границ: что не так с "зеленым" списком Евросоюза мнение
18:54
"Тревожный сигнал": в ЕС запаниковали из-за отставки Смолия
18:53
Коронавирусные вечеринки: американцы специально заражаются ради приза Видео
18:36
На какие концерты сходить - в Киеве возобновил работу Caribbean Club
18:16
В Киеве депутата обвинили в избиении зама главного архитектора до сотрясения мозга
18:15
Украинцам рассказали, куда отправиться на отдых в условиях COVID-19
18:03
Температура под 39 градусов: в Кирилловке заболели десятки людей Видео
18:00
Астролог спрогнозировал судьбу поправок к Конституции России
17:58
Atlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять