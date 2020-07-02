"Беларусь на разрыв": Лукашенко сделал громкое заявление

Лукашенко сделал заявление о международной политике / УНИАН

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал смелое заявление о международной политике.

По словам лидера белорусов, страна хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном собрании в честь Дня Независимости республики. И добавил, что у белорусов есть только руки, мозги, голова на плечах.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С востока нас боятся потерять, и я это не скрываю и понимаю наших братьев-россиян. Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, чтоб в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески", – сказал президент.

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Лукашенко также отметил, что белорусы не хотят, чтобы ими "понукали с запада". Так он прокомментировал заявление МИД Франции, которое назвало задержание претендентов на пост президента Белоруссии нарушением международных обязательств и призвал Минск обеспечить свободу выражения мнения на манифестациях.

Как ранее писал Главред, Лукашенко убежден, что во внутренние дела Беларуси, и, в честности, в предвыборную гонку, активно вмешиваются извне российские силы.

Отметим, во время парада на Красной площади по случаю 75-летия Победы Лукашенко демонстративно отошел от Владимира Путина. Белорусский лидер предпочел стоять рядом с главой Казахстана Касым-Жомарт Токаевым.