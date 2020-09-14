Лукашенко улетел в Россию к Путину

Лукашенко и Путин сегодня встретятся в Сочи / Reuters

Утром в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. В городе Сочи он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший видео вылета президентского самолета.

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в формате "один на один". Планируется обсуждение союзных отношений, перспективы развития двустороннего сотрудничества и международной проблематики, сообщает "БелТа" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

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