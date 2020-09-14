Лукашенко улетел в Россию к Путину

Встреча президентов России и Беларуси состоится в Сочи.
Утром в понедельник, 14 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Россию. В городе Сочи он встретится с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого", опубликовавший видео вылета президентского самолета.
Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в формате "один на один". Планируется обсуждение союзных отношений, перспективы развития двустороннего сотрудничества и международной проблематики, сообщает "БелТа" со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Путин – Лукашенко: что об этом говорилось ранее:
- 13 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности сообщило, что Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко.
- 12 сентября первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- 6 сентября журналист Юлия Латынина заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко может не вернуться после рандеву с лидером России Владимиром Путиным. Но вполне возможно, что он вернется в Минск с российским ОМОНом.
Автор: Адриана Бубновская