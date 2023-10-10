Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринке

Раненых и убегавших расстреливали на месте, а девушек брали в заложники.

https://glavred.info/world/lyudey-rasstrelivali-v-upor-ubityh-grabili-cnn-o-boyne-hamas-na-vecherinke-10507168.html Ссылка скопирована

Найдено более 200 тел в районе, где проходила вечеринка / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты видео

Участников израильского фестиваля на юге страны боевики ХАМАС если не убивали на месте, то добивали во время попытки убежать, либо брали в плен.

Журналисты CNN изучили видео, опубликованные в сети самими жертвами, и пришли к выводам, что на территории, где проходила вечеринка, состоялась настоящая бойня.

Парни и девушки начали сразу прятаться за машинами, когда увидели первую группу боевиков. На кадрах видно, что людей, пытавшихся сбежать, расстреливали. Судьба многих до сих пор неизвестна.

видео дня

Раненых боевики тоже расстреливали, а потом обшаривали их карманы. Прятавшихся женщин брали в заложники, а их транспорт обыскивали.

Некоторые жертвы пытались еще дозвониться к родным, но, по словам их родственников, связь обрывалась сразу после звуков выстрелов.

Сейчас семьи ищут своих пропавших без вести детей.

Нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле - смотрите видео:

Резня на музыкальном фестивале - главное

Палестинские боевики убили более 260 человек и захватили десятки в плен музыкальном фестивале у границ сектора Газа. Эти события уже называют "самой массовой резнёй в истории Израиля".

Террористы стреляли по людям из автоматов и РПГ, применяли ножи и издевались над телами, женщин насиловали рядом с телами друзей.

В частности, удалось идентифицировать двух участниц вечеринки. Одну террористы сами показали на фото раздетой и без сознания, другую украли на глазах у ее парня. Судьба пропавших неизвестна.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября Израиль перешел к мощной массированной атаке, которой, по словам премьера страны, еще никогда не было.

В настоящее время Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Однако столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль, все еще происходят.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.