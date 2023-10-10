Людей расстреливали в упор, убитых грабили: CNN о бойне ХАМАС на вечеринке

Участников израильского фестиваля на юге страны боевики ХАМАС если не убивали на месте, то добивали во время попытки убежать, либо брали в плен.
Журналисты CNN изучили видео, опубликованные в сети самими жертвами, и пришли к выводам, что на территории, где проходила вечеринка, состоялась настоящая бойня.
Парни и девушки начали сразу прятаться за машинами, когда увидели первую группу боевиков. На кадрах видно, что людей, пытавшихся сбежать, расстреливали. Судьба многих до сих пор неизвестна.
Раненых боевики тоже расстреливали, а потом обшаривали их карманы. Прятавшихся женщин брали в заложники, а их транспорт обыскивали.
Некоторые жертвы пытались еще дозвониться к родным, но, по словам их родственников, связь обрывалась сразу после звуков выстрелов.
Сейчас семьи ищут своих пропавших без вести детей.
Нападение боевиков ХАМАС на музыкальный фестиваль в Израиле - смотрите видео:
Резня на музыкальном фестивале - главное
Палестинские боевики убили более 260 человек и захватили десятки в плен музыкальном фестивале у границ сектора Газа. Эти события уже называют "самой массовой резнёй в истории Израиля".
Террористы стреляли по людям из автоматов и РПГ, применяли ножи и издевались над телами, женщин насиловали рядом с телами друзей.
В частности, удалось идентифицировать двух участниц вечеринки. Одну террористы сами показали на фото раздетой и без сознания, другую украли на глазах у ее парня. Судьба пропавших неизвестна.
Война в Израиле
7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.
Вечером 9 октября Израиль перешел к мощной массированной атаке, которой, по словам премьера страны, еще никогда не было.
В настоящее время Израиль контролирует все районы, куда вторглись боевики ХАМАС. Однако столкновения между войсками Израиля и боевиками ХАМАС, вторгшимися в Израиль, все еще происходят.
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