Макрон и Путин по-разному оценили события на Донбассе

Российско-украинский конфликт на востоке Украины продолжается.
В Париже увидели определенное продвижение в вопросе урегулирования вооруженного противостояния на востоке Украины.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного звонка своему российскому коллеге Владимиру Путину, передает ТАСС.
"Макрон назвал значительным прогрессом обязательства сторон о прекращении огня в зоне украинского конфликта", - отмечает информагентство.
В Кремле, в свою очередь, утверждают, что Украина якобы в своей специфической манере трактует события на Донбассе.
"Путин обратил внимание Макрона на попытки Киева по-своему трактовать минские договоренности и выборочно подходить к обязательствам", - утверждают у президента РФ.
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Автор: Андрей Ганжа