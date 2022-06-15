Макрон странно ответил на членство Украины в ЕС

Макрон / УНИАН

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление в Европейский Союз "не может быть единственным ответом на стабильность" таких соседних стран, как Украина, Молдова и Грузия.

"Прежде всего потому, что это процесс, который справедливо требователен, и потому, что мы также должны продолжать упрощать нашу Европу, чтобы она была более эффективной", - сказал Макрон во время совместной пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду, передает CNN.

Он подчеркнул важность построения более широкого европейского политического сообщества для сотрудничества по ключевым вопросам, таким как оборона и безопасность, которая не заменит присоединение.

Лидеры ЕС соберутся в конце июня в Брюсселе, чтобы обсудить кандидатуры Украины, Молдовы и Грузии. Это будет последний саммит ЕС во время председательства Франции.

"Моя роль - достичь консенсуса", - сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция выступила с инициативой возглавить Европейскую платформу поддержки Молдовы, которая обещает восточноевропейской стране 650 миллионов евро.

Читайте такжеЗеленский назвал страны, которые поддержали Украину и статус кандидата на членство в ЕС

Вступление Украины в Европейский Союз

Президент Владимир Зеленский 9 мая в ходе разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сделал заявление о том, что Украина заполнила и передала вторую часть опросника для интеграции в ЕС. Еврокомиссии следует подготовить отчет, который впоследствии передадут на рассмотрение Евросовета.

В Европейском совете заявили, что на заседании в июне будет рассмотрена заявка Украины на вступление в ЕС. Также изучат заявки на евроинтеграцию Грузии и Молдовы.

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 5 июня сказала, что Евросоюз должен приложить максимум усилий для вступления Украины в ЕС. По ее словам, это не только стратегический интерес, но и долг Европы.

Читайте также: