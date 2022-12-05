Макрон увидел обиду в глазах Путина и заговорил о "великом российском народе"

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский диктатор Владимир Путин обижен на США и ЕС якобы из-за желания Запада уничтожить Россию. Французский лидер заявил, что увидел обиду в глазах хозяина Кремля во время встречи с ним.
"Вероятно, своего рода обиду (видел в глазах Путина - ред.). Относительно последних десятилетий и западного мира. Обида на США и ЕС чрезвычайно важна. И ощущение, что наша цель - уничтожить Россию. Я не верю, что это наша цель. Это никогда не было нашей целью во Франции", - сказал Макрон в интервью CBS News.
В то же время президент Франции заявил, что российский народ следует уважать из-за культурных и исторических связей.
"Когда у нас был очень долгий разговор… было четкое понимание того, что российский народ - это великий народ с большой историей. И его цель, и его, возможно, судьба состояла в том, чтобы восстановить, пожалуй, империю", - акцентировал Макрон.
Как сообщал Главред, глава французского государства считает необходимым сохранение диалога с Путиным.
"Я всегда поддерживаю регулярные дискуссии и прямой контакт с президентом Путиным, потому что я считаю, что лучший способ восстановить взаимодействие - это сохранить этот прямой канал. Изоляция - это худшая вещь, особенно для такого лидера", - сказал Макрон.
Также он добавил, что Западу следует продолжать поддерживать Украину. Ставка Путина на усталость мира от войны и санкций против России не должна сработать.
Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина не намерена вести переговоры с Россией.
Москва намерена использовать переговорный процесс, чтобы получить паузу в боевых действиях и подготовиться к новому наступлению. Поэтому украинское государство продолжает освобождать свои территории военным путем.
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