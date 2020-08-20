Медики озвучили исключенные у Навального диагнозы

Названы исключенные у Навального диагнозы / Reuters

В России у госпитализированного с подозрением на отравление оппозиционера Алексея Навального не выявили инсульта, инфаркта и инфекций, в том числе коронавирусной.

Как информирует Интерфакс, озвучил исключенные диагнозы заместитель главврача городской больницы станции скорой медпомощи №1 Анатолий Калиниченко.

Навального планируют транспортировать в Москву, а затем, возможно, на лечение за границу, однако решение будет принимать консилиум.

После госпитализации оппозиционер находится в естественной коме, ему проводят искусственную вентиляцию легких. Медики в Омске заверили, что пациента начали реанимировать с первых минут после поступления в больницу, его состояние удалось стабилизировать.

Читайте такжеСоратники Навального ответили на предложение по отправке на лечение за границуОтмечается, что в реанимацию уже заходила жена Юлия Навальная. Она встретилась с главврачом больницы Александром Мураховским, он рассказал ей о состоянии пациента и оказываемой медпомощи.

Напомним, Алексею Навальному стало очень плохо утром 20 августа в самолете во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, оппозиционер попал в реанимацию, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и впал в кому.

РосСМИ писали, что оппозиционер мог отравиться галлюциногенами. Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах писало, что Навальный мог 19 августа сам что-то выпить или принять.

По словам пресс-секретаря оппозиционера Киры Ярмыш, информация о том, что политик отравился из-за того, что-то выпил или съел сам – "полная чушь".