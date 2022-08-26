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Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского из-за переговоров

26 августа 2022, 22:38

Пока продолжались переговоры с Украиной и Западом, якобы можно было избежать военного вторжения.

Медведев Украина США
Медведев сделал резкий выпад в адрес Зеленского / Коллаж УНИАН

Россия якобы не не заинтересована в переговорах с Украиной, так как лидер страны Владимир Зеленский "не вызывает доверия", сообщил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью для французского телеканала LCI, пишет ТАСС.

Пока продолжались переговоры с Украиной и Западом, якобы можно было избежать военного вторжения. Но переговорный процесс "не увенчался успехом".

"Зеленский как собеседник в переговорах не вызывает доверия РФ, так как неопытен, зависим от других стран и подвержен влиянию психотропов", - подчеркнул Медведев.

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Он добавил, что переговоры Зеленского и российского президента Владимира Путина могут состояться только при определенных условиях и будут зависеть от ситуации на фронте.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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