У Зеленского рассказали, как переговоры с Россией станут "смертным приговором" для Украины

Михаил Подоляк / УНИАН, ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сохранение позиций Украины на фронте позволяет ей отказываться от переговоров с Россией.

"Президент Зеленский однозначно против этого (переговоров - ред.), и украинское общество здесь непоколебимо, потому что мы полностью осознаем риски", - сказал Подоляк в интервью The Hill.

Подоляк отмечает, что американские РСЗО HIMARS могут помочь переломить ход войны, если Украина сможет получить их в большем количестве и быстрее.

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Он добавил, что сохранение силы на поле боя позволяет Украине отбивать попытки президента РФ Владимира Путина начать переговоры, которые он называет смертным приговором для нашей страны.

Советник главы ОП предупредил, что любую паузу в боях Россия использует для ремобилизации и еще более сильного наступления на Украину. При отсутствии переговоров, по его словам, Путин, скорее всего, сосредоточится на войне на истощение, чтобы сократить международную поддержку, пока его войска не смогут взять верх.

"Они начнут манипулировать, за кулисами, настроениями, деятельностью, исповедовать и углублять эту усталость от войны", - сказал он, предупреждая, что РФ способна создавать кризисы, например, отправлять подавляющее число мигрантов к границам Европы.

Он предупредил, что Москва также может "подумать о каких-то террористических атаках на инфраструктурные объекты в Европе, чтобы они могли достичь какой-то переговорной позиции или отстаивать собственные выгоды и собственные планы".

"Мы очень хорошо понимаем этот вариант и продолжаем обсуждать его с нашими партнерами", - добавил он.

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа по итогам встречи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем заявил, что Киев может согласиться на переговоры с Москвой. Однако Кремль должен выполнить условие – вывести свои войска с оккупированных украинских территорий.

22 августа представитель РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сказал, что Москва не хочет проводить переговоры главы Кремля Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Дескать, для этого нет "практической платформы". По его словам, Россия ожидает длительной войны против Украины.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что сейчас ни Украине, ни Европе не выгодно вести переговоры с Россией. По словам чиновника, Москва посчитает диалог "победой" и будет дальше стремиться к захвату территорий. В таком случае военные действия возобновятся спустя определенное время.

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