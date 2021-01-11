Мелания Трамп резко высказалась о штурме Капитолия

Мелания Трамп впервые отреагировала на протесты в США / Reuters

Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания резко отреагировала на штурм Капитолия, из-за в чего погибли 5 человек.

"Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Мне стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые стремятся быть актуальными… На этот раз речь идет исключительно об исцелении нашей страны и ее граждан. Ее не следует использовать в личных целях", — подчеркнула Мелания в заявлении, которое обнародовано на сайте Белого дома.

По словам Мелании Трамп, американский народ "должен исцеляться цивилизованно".

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"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основываясь на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии как основу для агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", — добавила первая леди США.

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