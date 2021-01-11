Мелания Трамп резко высказалась о штурме Капитолия

Первая леди США призвала воздержаться от насилия.
Супруга действующего президента США Дональда Трампа Мелания резко отреагировала на штурм Капитолия, из-за в чего погибли 5 человек.
"Я разочарована тем, что произошло на прошлой неделе. Мне стыдно, что вокруг этих трагических событий ходили непристойные сплетни, необоснованные личные нападки и ложные, вводящие в заблуждение обвинения со стороны людей, которые стремятся быть актуальными… На этот раз речь идет исключительно об исцелении нашей страны и ее граждан. Ее не следует использовать в личных целях", — подчеркнула Мелания в заявлении, которое обнародовано на сайте Белого дома.
По словам Мелании Трамп, американский народ "должен исцеляться цивилизованно".
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"Я умоляю людей прекратить насилие, никогда не делать предположений, основываясь на цвете кожи человека, и не использовать различные политические идеологии как основу для агрессии и жестокости. Мы должны слушать друг друга, сосредотачиваться на том, что нас объединяет, и подниматься над тем, что нас разделяет", — добавила первая леди США.
Протесты в Вашингтоне – о чем ранее сообщал Главред:
- 6 января сторонники президента США Дональда Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где проходило заседание Конгресса по утверждению результатов выборов.
- Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.
- В ходе беспорядков погибли пять человек. Кроме того, по меньшей мере больше десятка сотрудников столичной полиции получили ранения во время демонстраций. Двое их них были госпитализированы.
- В соцсетях уже увидели "русский след" в организации беспорядков в США, так как на одном из видео штурма Капитолия слышны фразы на русском языке.