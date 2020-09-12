Меркель "проехалась" по властям Беларуси и восхитилась мирными демонстрантами

Германия всем сердцем с мирными протестующими, сказала канцлер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Беларуси "приверженность демократии буквально растоптана ногами".
ФРГ всем сердцем с мирными демонстрантами, рассказала канцлер в видеообращении, посвященном Международному дню демократии (отмечается 15 сентября), которое опубликовал в Twitter ее пресс-секретарь Стефен Зейберт.
По словам Меркель, вызывает восхищение то, с какой решимостью и смелостью в белорусском государстве люди выходят на улицы для защиты верховенства права и свободы.
"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях в ущерб основным правам", – сказала канцлер.
- Напомним, в Беларуси после выборов президента начались массовые акции протеста. Люди вышли на улицы после того, как появилась информация, что действующий президент Александр Лукашенко лидирует в избирательной гонке с огромным отрывом.
- Белорусская оппозиция обвинила власть в массовых фальсификациях. Оппозиционеры и их сторонники требовали перемен. Силовики жестоко расправлялись с мирными протестующими.
- Ряд стран мира не признали выборы в Беларуси. Лукашенко заявил, что не планирует бросать или отдавать власть.
Автор: Екатерина Присяжнюк