Меркель "проехалась" по властям Беларуси и восхитилась мирными демонстрантами

Приверженность демократии в Беларуси буквально растоптана ногами, считает Ангела Меркель / Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Беларуси "приверженность демократии буквально растоптана ногами".

ФРГ всем сердцем с мирными демонстрантами, рассказала канцлер в видеообращении, посвященном Международному дню демократии (отмечается 15 сентября), которое опубликовал в Twitter ее пресс-секретарь Стефен Зейберт.

По словам Меркель, вызывает восхищение то, с какой решимостью и смелостью в белорусском государстве люди выходят на улицы для защиты верховенства права и свободы.

"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях в ущерб основным правам", – сказала канцлер.