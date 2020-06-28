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Меркель рассказала, почему она будет стремиться к сотрудничеству с Россией

Германия будет искать пути для диалога с Россией из-за Сирии и Ливии.

28 июня 2020, 04:16
Меркель, Путин
Меркель намерена вести переговоры с Россией / Reuters

Несмотря на позицию Кремля, Берлин должен вести конструктивные переговоры с Россией, так как Москва имеет серьезное влияние на Сирию и Ливию, которые находятся в фарватере интересов Европы.

Об этом заявила Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает издание Deutsche Welle.

Меркель напомнила об убийстве чеченца Зелимхана Хангошвили, в котором немецкие правоохранительные органы обвиняют российские спецслужбы и акцентировала внимание на том, что для России кампании по дестабилизации ситуации и гибридная война являются типичным поведением.

Однако, по ее словам, Россия имеет влияние на стратегически важные для Европы Сирию и Ливию, поэтому Берлин будет стремиться к поиску компромисса с Москвой.

"В таких странах, как Сирия и Ливия, которые лежат в непосредственной близости от Европы, стратегическое влияние России большое. Поэтому я буду и дальше стремиться к сотрудничеству", - подчеркнула Ангела Меркель.

Тем временем Германия может пойти на обострение отношений с США – в Берлине обсуждают возможность введения ответных санкций против Вашингтона в связи с американскими ограничительными мерами в отношении Северного потока-2, которые могут ударить по немецким государственным ведомствам.

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