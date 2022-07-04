УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Месть "моли": эксперт рассказала о странной мании Путина

4 июля 2022, 17:59

Получив власть, Владимир Путин стал мстить тем, кто привлекательнее него.

путин
Владимир Путин / скриншот

Для президента РФ Владимира Путина очень важно иметь власть, заявила психолог Юлия Святенко.

Она утверждает, что когда Путин видит на горизонте человека, который может его заменить или может взять часть его электората, человека, который может влиять на общественное мнение, конечно, он попытается его убрать, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Чтобы не было вокруг него конкурентов", - объясняет психолог.

Напоминается, что еще в молодости называли "молью". Получив власть, он стал мстить тем, кто привлекательнее него.

Среди неугодных Путину "красавчиков" журналисты выделили убитого оппозиционера Бориса Немцова, брошенного за решетку Алексея Навального и импозантного Михаила Ходорковского.

"Вместо этого в российское публичное пространство запускаются люди под стать своему господину - Лавров, Киселев и прочие крайне неприятны как внутренне, так и внешне персонажи", - отмечается в сюжете. Возраст российского истеблишмента - далеко за 50.

Читайте также"Смерть подкрадывается": астролог назвал неожиданного преемника Путина

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

Читайте еще:

новости России Владимир Путин
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

18:23

Дело в санкциях: почему Эрдоган не хочет становиться соучастником Путина

18:11

Сняла пуанты и взяла автомат: удивительная история балерины, ушедшей воевать в тероборону

18:00

"Не видел с начала войны": Зеленский обратился к украинским политикам, которые оказались в ШвейцарииВидео

18:00

Гороскоп на завтра, 5 июля 2022: Овнам – деньги, Ракам – переезд, Скорпионам – опасные соблазны, Рыбам – вещие сныВидео

17:59

Месть "моли": эксперт рассказала о странной мании ПутинаВидео

Реклама
17:50

"Болит так, что я не могу держать глаза открытыми": украинская актриса рассказала о страшной болезни

17:35

РФ бьет по Украине "ядерными ракетами": в ГУР назвали причинуВидео

17:34

Карта боев в Украине от британской разведки: ВСУ давят врага под Запорожьем и под Изюмом

17:18

"Отправили нас, как мясо": оккупанты жалуются на окружение и наступление ВСУ - перехват разговораВидео

17:02

В ЕС согласуют седьмой пакет антироссийских санкций до конца июля - "Радио Свобода"Видео

16:56

Мощный удар артиллерии НГУ: бронетехнику РФ смешали с землей вместе с оккупантамиВидео

16:44

"Мне казалось, я вижу сон": внук Софии Ротару после неудачного побега из Украины нарушил молчание

16:44

Украину атакуют сильнейшие грозы и мощные ливни: синоптики назвали даты непогодыВидео

16:40

Никогда он не будет майором: ВСУ ликвидировали опасного оккупантаВидео

16:36

Путина заставят вернуть Крым: появился неожиданный прогноз по окончанию войныВидео

16:24

Украинская авиация мощно ударила по позициям оккупантов: россиян атаковать сразу четыре вертолетаВидео

16:16

Кричали "пошла вон" и грозили выселить: туристка из России пожаловалось на "русофобию" в ТурцииВидео

15:58

"Государство-террорист": Зеленский назвал причину разрушения РФ городов УкраиныВидео

15:57

Новолуние в июле 2022: что нужно делать, чтобы защитить дом от неприятностей

15:38

Путин с барского плеча разрешил "отдохнуть" оккупантам на ЛуганщинеВидео

Реклама
15:38

Звезда Голливуда Кейт Бланшетт придумала, как поддержать украинцев деньгамиВидео

15:35

Яркие вспышки и столб дыма: под Изюмом ВСУ взорвали российсике склады с БКВидео

15:30

"Ведешь переговоры с Тимати": Приходько снова сдала Потапа

15:19

Как правильно замораживать вишню, укроп и кабачки на зиму

15:10

"Это была репетиция, жди встречи": в Херсоне партизаны передали "привет" коллаборанту-нардепу

15:07

Как хранить чеснок: Топ-6 самых популярных способовВидео

15:06

Самое вкусное царское абрикосовое варенье из 2 ингредиентов: простой рецептВидео

14:58

ВСУ закрепляются на новых рубежах: украинская армия продвигается на югеВидео

14:37

Ешьте круассаны и ходите в кафе: боец ВСУ обратился к украинцам с трогательной речьюВидео

14:34

Приметы на 5 июля: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:33

ВСУ зачистили Змеиный: на острове установили флаг УкраиныВидео

14:32

Женщинам некоторых профессий с октября могут запретить выезжать из страны

14:21

Телеведущий Остапчук рассказал, как на него начал охоту отец бывшей жены

14:13

Полнолуние в июле 2022: что нужно делать в этот день, чтобы уберечься от бед

14:09

Ивана Купала 2022: как правильно сплести венок, который принесет удачу

13:55

ВСУ сумели уйти из Лисичанска без потерь - ГайдайВидео

13:32

Гиркин в панике: ВСУ подтвердили ликвидацию вражеского склада боеприпасов в СнежномВидео

13:27

Если война затянется, то будут и танки, и самолеты от Запада - КулебаВидео

13:22

"Я не буду это скрывать": Дантес откровенно рассказал о расставании с Дорофеевой

13:22

В Лисичанске девушка, которая год назад пела о свободной Украине, радостно встречает оккупантовВидео

Реклама
12:43

"Половина ресторана в кофе наплевала": пропагандист РФ удивлен отношению к россиянамВидео

12:34

Засовывал гвозди в нос и бил себя топором: в Балаклее замом мэра назначили участника талант-шоуВидео

12:18

С днем рождения, кум – прикольные картинки и открытки, душевные поздравления имениннику

12:14

"Мы снова сделали их красиво": Арестович объяснил, почему ВСУ вышли из Лисичанска и Северодонецка

12:01

Пыталась спасти подругу: жизни двух девочек трагически оборвались на Ровенщине

11:44

Хотел славы и пенсию в 100 тысяч: ВСУ ликвидировали оккупанта, стремившегося заработать на крови

11:27

Не выдержало сердце: вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца

11:10

На Запорожье оккупанты поселились в санатории, где каждый день ведут фейковые "бои" против ВСУ

10:54

Рождество Иоанна Предтечи 2022: дата, традиции и запреты праздника, сильная молитва святому

10:44

Весь мир увидит первые победы Украины в августе, наступит переломный момент - БудановВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять