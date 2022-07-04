Месть "моли": эксперт рассказала о странной мании Путина

Владимир Путин / скриншот

Для президента РФ Владимира Путина очень важно иметь власть, заявила психолог Юлия Святенко.

Она утверждает, что когда Путин видит на горизонте человека, который может его заменить или может взять часть его электората, человека, который может влиять на общественное мнение, конечно, он попытается его убрать, говорится в сюжете проекта FreeДом.

"Чтобы не было вокруг него конкурентов", - объясняет психолог.

Напоминается, что еще в молодости называли "молью". Получив власть, он стал мстить тем, кто привлекательнее него.

Среди неугодных Путину "красавчиков" журналисты выделили убитого оппозиционера Бориса Немцова, брошенного за решетку Алексея Навального и импозантного Михаила Ходорковского.

"Вместо этого в российское публичное пространство запускаются люди под стать своему господину - Лавров, Киселев и прочие крайне неприятны как внутренне, так и внешне персонажи", - отмечается в сюжете. Возраст российского истеблишмента - далеко за 50.

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Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живёт в ожидании большой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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