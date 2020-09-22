Михалков рассказал, что число протестующих в Минске сфальсфицировали на фото

Никита Михалков / УНИАН

Скандально известный деятель российского кинематографа Никита Михалков назвал фотографии, на которых были запечатлены многотысячные протесты в Беларуси, монтажом, сделанным с помощью компьютерной графики.

Свое мнение он высказал в эфире собственной программы Бесогон ТВ на портале YouTube.

Михалков показал своим зрителям кадры, которые были сняты на протестах в Минске, и заявил, что людей на них дорисовали с использованием компьютерной графики.

"Обратите внимание на просвет в первых рядах. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Это чистая абсолютно компьютерная графика", ‒ заявил режиссер.

Сами протесты, по его мнению, устраивали "осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью" люди.

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