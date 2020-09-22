Михалков рассказал, что число протестующих в Минске сфальсфицировали на фото

Скандальный и эпатажный российский кинематографист разразился новым заявлением.
Скандально известный деятель российского кинематографа Никита Михалков назвал фотографии, на которых были запечатлены многотысячные протесты в Беларуси, монтажом, сделанным с помощью компьютерной графики.
Свое мнение он высказал в эфире собственной программы Бесогон ТВ на портале YouTube.
Михалков показал своим зрителям кадры, которые были сняты на протестах в Минске, и заявил, что людей на них дорисовали с использованием компьютерной графики.
"Обратите внимание на просвет в первых рядах. Не может быть, чтобы такое количество людей давало бы такой просвет. Это чистая абсолютно компьютерная графика", ‒ заявил режиссер.
Сами протесты, по его мнению, устраивали "осознанно занимающиеся деструктивной деятельностью" люди.
Смотреть с 20:50
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- Протесты массового характера в Беларуси вспыхнули после выборов президента страны 9 августа, на которых ЦИК признала победителем выборов Александра Лукашенко.
- Нестабильная политическая ситуация в Беларуси отражается на экономике страны. Жители республики за последние месяцы уже вывели из РБ более 1 миллиарда долларов США.
- В оппозиции Беларуси считают, что психологическое давление масс и экономический кризис спровоцируют победу оппозиции над Александром Лукашенко.
Автор: Дмитрий Видоменко