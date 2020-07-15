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Путин и Меркель пожаловались друг другу на Украину

Главной темой для обсуждения стала реализация Минских соглашений.

15 июля 2020, 17:23
Меркель, Путин
Меркель и Путин оказались недовольны Украиной / Reuters

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель 15 июля провели телефонный разговор, в ходе которого детально обсудили реализацию Минских соглашений и урегулирование конфликта на Донбассе.

Как информирует пресс-служба Кремля, стороны негативно оценили заявления Украины о необходимости пересмотра минских договоренностей.

"С обеих сторон дана негативная оценка недавним заявлениям официальных лиц Украины о необходимости пересмотра минского Комплекса мер", — говорится в сообщении.

В рамках диалога Путин и Меркель сошлись во мнении, что альтернатива Минску-2 отсутствует. И сейчас эти соглашения являются базовой основой для мирного разрешения военного конфликта, который развернулся на оккупированной части Донбасса.

Читайте такжеРезников назвал причины неэффективности Минских соглашенийТакже участники переговоров обсудили ситуацию вокруг военного эмбарго в отношении Ирана и текущую обстановку в Ливии.

Информацию подтвердил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт.

"В центре разговора была реализация минских договоренностей для мирного разрешения конфликта на востоке Украины", — приводятся пресс-служба слова Зайберта.

Как ранее сообщалось, Кремль готов к возможному выходу Украины из Минских соглашений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о том, что Украина настаивает на пересмотре Минских соглашений, поскольку ряд их пунктов не соответствуют сегодняшним реалиям.

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