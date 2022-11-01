Могут ли ВСУ ударить по Москве дронами: прогноз эксперта

ВСУ, по всей вероятности, вполне могли использовать поставленные западными союзниками беспилотники либо же дроны собственной разработки для недавних ударов по русскому флоту в Севастопольской бухте. Такое мнение высказал известный военный эксперт Юрий Федоров во время беседы с русским оппозиционером Марком Фейгином.

Федоров говорит, что Украина имеет полное право атаковать пределы Крыма, поскольку на временно оккупированные территории нет запрета на использование вооружения от западных партнеров. Причем, как говорит специалист, даже самый простой беспилотник (по типу используемых оккупантами иранских дронов Shahed 136), может долететь до Москвы.

"Самая сложная штука в беспилотнике ‒ система наведения. В Харькове есть очень хороший центр разработки систем наведения, который практически обеспечивал все советские ракеты. Там сохранилась технологии, сохранился интеллектуальный потенциал, то есть люди, которые умеют все это делать, всем этим заниматься. Что касается системного ведения, то потенциал разработки и создания блоков управления в Украине есть. Таким образом, 40-50 килограмм взрывчатки могут быть доставлены на достаточно большое расстояние. Беспилотник, даже примитивный Shahed 136, в тактико-технических данных которого указано от 1000 до 1500 километров, может долететь до Москвы", ‒ объяснил Федоров.

Наступление ВСУ на юге

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области город Снигиревка начинают оставлять российские оккупационные силы.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в ходе брифинга в Медиа-центре Украина.

Как он подчеркнул, по неподтвержденным сведениям, Снегиревку покинули офицеры противника.

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций.

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