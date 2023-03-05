Моментально замешкался: Шольцу поставили неудобный вопрос про помощь Армении обойти санкции России

Армения не помогает России обходить санкции, которые были введены Европейским союзом в ответ на вторжение в Украину, заявил Никол Пашинян.

Шольц, Пашинян / скриншот

В Армении канцлеру Германии Олафу Шольцу поставили очень неудобный вопрос о санкциях против России.

В частности журналисты указали на то, что после введения санкций торговый оборот между ЕС и Россией снизился, однако увеличился экспорт из Европы в Армению и из Армении в России.

"С началом войны в Украине экспорт из Германии и других стран ЕС в РФ сократился. В то же время увеличился экспорт в Армению, а также из Армении в Россию. На прошлой неделе мы узнали от министра экономики Роберта Хабека, что Россия приобретает товары из ЕС, особенно высокотехнологичные и автомобильные запчасти, через третьи страны. Эти цифры показывают, что Армения может сыграть здесь свою роль. Вы обсуждали это?", - спрашивает журналист у канцлера Шольца.

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В ответ на это Шольц отметил, что он с Пашиняном не обсуждали этот вопрос.

"Мы следим за экономическими показателями. При этом нам важно не только мониторинг экономических показателей, объяснять корреляцию, но и видеть, чтобы наши экономические санкции не обходили, а это, конечно, то, чего мы требуем", - сказал Шольц.

Сам премьер Армении Никол Пашинян после встречи с Олафом Шольцем заявил, что Армения не помогает России обходить санкции, которые были введены Европейским союзом в ответ на вторжение в Украину.

В свою очередь Пашинян добавил, что его страна пытается наладить отношения с ЕС, а потому не заинтересована в действиях, которые этому могут навредить.

"Это не более чем слухи, на самом деле все наоборот", - сказал он.

Что важно знать

Как известно за 2022 год экспорт из Германии в Армению вырос со 178 млн евро в 2021 году до 505 млн евро в 2022 году. Экспорт из ЕС вырос с 753 млн евро в 2021 году до 1,3 млрд евро в 2022 году.

Экспорт из Армении в Россию в 2022 году вырос почти втрое – с $841 млн до $2 млрд 411 млн.

В частности благодаря реэкспорту, однако представители правительства заверяют, что санкционные товары в Россию не перепродаются.

Наказание за обход санкций Россией

Накануне стало известно, что ряд стран-членов призвали Европейский Союз заблокировать компаниям и третьим странам возможность обходить санкции против России, используя торговлю и доступ к единому европейскому рынку как рычаг влияния.

С такой инициативой выступили Бельгия, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Литва, Румыния, Испания и Нидерланды.

Документ подготовлен для переговоров послов ЕС, которые обсуждают свой 10 пакет санкций против россии в связи с ее вторжением в Украину.

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