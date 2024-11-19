Мощные взрывы в двух областях: в РФ прилеты после атаки беспилотников

Взрывы прогремели в Белгородской и Воронежской областях РФ.

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В РФ прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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В Воронежской области прогремели взрывы

Белгородская область под ударом дронов

Воронежская область страны-агрессора РФ оказалась под ударом беспилотников, сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

В своем Telegram-канале он опубликовал видео взрывов, произошедших в результате атаки ударных БПЛА.

видео дня

В одном из районов Воронежской области начался пожар на промышленном предприятии после атаки украинских беспилотников. По словам местного губернатора, там якобы выпускают только гражданскую продукцию.

При этом губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что его атаковали более пяти БПЛА.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Сотрудники эвакуированы. На месте работают пожарные и другие оперативные службы", – отметил глава региона.

Кроме того, взрывы также прогремели в Белгородской области. Как сообщает Astra, дроны атаковали завод компании ЭФКО.

Информацию об атаке БПЛА подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, "в результате падения обломков от беспилотников на территории одного из предприятий повреждены производственные помещения".

Кроме того, поврежден некий инфраструктурный объект и линия электропередач - жители нескольких улиц Алексеевки остались без света.

Смотрите видео - "бавовна" в РФ:

/ Скриншот

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" – один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В России ранее сообщили о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом – один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Как сообщалось, в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, атаковавших территорию страны. По сообщению Минобороны РФ, 16 из них атаковали Ростовскую область.

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Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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