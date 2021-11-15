Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против Беларуси

Нужно закрыть границу с Беларусью и подключить НАТО к решению вопроса с мигрантами – Моравецкий / Reuters

На уровне Евросоюза следует провести дискуссию о новых санкциях против Беларуси, которые должны включать полное закрытие границ. Такое решение приведет к тому, что режим Александра Лукашенко лишится прибыли. В ЕС должны действовать решительно и подключить к ситуации НАТО, иначе Лукашенко и мигранты пойдут на штурм границ Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как сообщает PAP, глава правительства сказал о том, что если не начать решать вопрос с миграционным кризисом, Лукашенко и мигранты пойдут на штурм польской границы. Поэтому следует обсудить возможность полного закрытия границ с Беларусью.Читайте такжеВойска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкой

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов",- сказал Моравецкий.

По его словам, ситуацию с возможным закрытием границ с РБ могут рассмотреть уже в ходе внеочередного саммита Европейского совета, который должен состояться в скором времени по инициативе Варшавы.

Кроме того, польский премьер считает, что расклад требует обращения к НАТО в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора о безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.

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"Кажется, это все больше становится нужным, ведь уже не достаточно только публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября утром. Тогда группы нелегальных мигрантов отправились к кордону Польши с целью попадания на территорию государства. Часть из них пошла в леса в обход польских пограничных пунктов.

Далее они попытались силой прорваться в Польшу. Мигранты использовали лопаты, щипцы и другие подручные средства, чтобы попасть на территорию польского государства. Пограничники, военные и полицейские отразили атаку.

Мигранты разбили палаточный лагерь у границы Польши. По оценкам Варшавы, было установлено больше трех сотен попыток прорыва рубежей.

Впрочем, в ночь на 10 ноября мигрантам все-таки удалось прорваться через границу в Польшу. Две большие группы нелегалов пересекли кордон. Однако одну группу польским правоохранителям удалось арестовать.

Украина и Запад выступили с требованием к Евросоюзу разобраться в ситуации с миграционным кризисом у границ Польши, наказать виновных и объявить о трибунале над главой Беларуси Александром Лукашенко.