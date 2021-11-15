УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против Беларуси

15 ноября 2021, 07:10
Прослушать новость
Остановить

Лукашенко и мигранты могут пойти на штурм границы Польши, если Евросоюз не начнет действовать решительно, сказал Матеуш Моравецкий.

мигранты, граница, польша, беларусь
Нужно закрыть границу с Беларусью и подключить НАТО к решению вопроса с мигрантами – Моравецкий / Reuters

На уровне Евросоюза следует провести дискуссию о новых санкциях против Беларуси, которые должны включать полное закрытие границ. Такое решение приведет к тому, что режим Александра Лукашенко лишится прибыли. В ЕС должны действовать решительно и подключить к ситуации НАТО, иначе Лукашенко и мигранты пойдут на штурм границ Польши. Об этом заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Как сообщает PAP, глава правительства сказал о том, что если не начать решать вопрос с миграционным кризисом, Лукашенко и мигранты пойдут на штурм польской границы. Поэтому следует обсудить возможность полного закрытия границ с Беларусью.Читайте такжеВойска Беларуси приближаются к границе с Польшей: мигрантов для провокации агрессии угощают водкой

"В связи с этим мы будем дискутировать об очередных санкциях, включительно с полным закрытием границы, что означает лишение режима экономических дивидендов",- сказал Моравецкий.

По его словам, ситуацию с возможным закрытием границ с РБ могут рассмотреть уже в ходе внеочередного саммита Европейского совета, который должен состояться в скором времени по инициативе Варшавы.

Кроме того, польский премьер считает, что расклад требует обращения к НАТО в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора о безопасности восточного фланга Североатлантического альянса.

Реклама

"Кажется, это все больше становится нужным, ведь уже не достаточно только публично выражать беспокойство. Сейчас нужны конкретные шаги и привлечение всего Альянса", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Кризис с мигрантами на границе Беларуси и Польши

Миграционный кризис на белорусско-польской границе начался 8 ноября утром. Тогда группы нелегальных мигрантов отправились к кордону Польши с целью попадания на территорию государства. Часть из них пошла в леса в обход польских пограничных пунктов.

Далее они попытались силой прорваться в Польшу. Мигранты использовали лопаты, щипцы и другие подручные средства, чтобы попасть на территорию польского государства. Пограничники, военные и полицейские отразили атаку.

Мигранты разбили палаточный лагерь у границы Польши. По оценкам Варшавы, было установлено больше трех сотен попыток прорыва рубежей.

Впрочем, в ночь на 10 ноября мигрантам все-таки удалось прорваться через границу в Польшу. Две большие группы нелегалов пересекли кордон. Однако одну группу польским правоохранителям удалось арестовать.

Украина и Запад выступили с требованием к Евросоюзу разобраться в ситуации с миграционным кризисом у границ Польши, наказать виновных и объявить о трибунале над главой Беларуси Александром Лукашенко.

viber
Евросоюз новости Польши мигранты Матеуш Моравецкий новости Беларуси
Сейчас вы просматриваете новость «Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против Беларуси». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встречаЛунный гороскоп на неделю 15-21 ноября: расставание, обман или судьбоносная встреча Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в бедуПриметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду Гороскоп на сегодня 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерьГороскоп на сегодня 12 ноября 2021: Ракам – судьбоносная встреча, Весам – риск финансовых потерь От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностьюОт куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью На Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались людиНа Донбассе боевики обстреляли жилые дома, под завалами оказались люди
07:10

Мощный удар по режиму Лукашенко и участие НАТО: в Польше раскрыли планы на санкции против Беларуси

06:40

НАТО начеку: Столтенберг отреагировал на действия РФ у границ УкраиныВидео

06:30

Лунное затмение 19 ноября: астролог рассказал, какой ритуал на удачу следует провести

06:01

В моду на зиму 2022 вошли пуховики божественной красоты, которые согреют в трескучий морозФотоВидео

05:28

Врежет дубак -25º: украинцам пообещали метели и назвали срокиВидео

Реклама
05:03

Россия атакует и бьет по Польше с Литвой: эксперт назвал задачи Москвы и Минска на раскол ЕвросоюзаВидео

04:41

Названы самые опасные подарки: что ни в коем случае нельзя принимать в дарВидео

04:12

Врач перечислил симптомы коронавируса, при которых стоит немедленно обратиться в больницуВидео

03:50

"Мисс Украина-2021" похвасталась роскошными формами в откровенном платье

03:15

Капуста может быть вредна: противопоказания и побочные действия, которые нельзя игнорировать

02:49

Минимум 100 грн за литр: цены на подсолнечное масло вскоре неприятно удивят украинцевВидео

02:16

Самый красивый синий новогодний маникюр 2022, от которого сложно оторвать взглядФото

01:45

Раскрыта страшная опасность имбиря: кому он категорически запрещенВидео

01:17

Шевченко возглавит Милан и вернется в Киев за новой женой: астролог дал огненный прогнозВидео

00:51

Приметы на 15 ноября: что нельзя делать и как не попасть в беду

00:19

Гороскоп на сегодня 15 ноября 2021: Стрельцам – зависть недругов, Рыбам – вероятность кражиВидео

00:16

Танцы со звездами 8 сезон 11 эфир: кто покинул проект?

00:02

Магнитная буря накроет с головой: сколько продлится ударВидео

14 ноября, воскресенье
23:51

Отвлекают от действий РФ на границе Украины: США жестко припечатали режим ЛукашенкоВидео

23:18

Партия оружия на $60 млн: США перебросили в Украину 80 тонн боеприпасовВидео

Реклама
23:00

Необычайный Новый год 2022: синоптики удивили неожиданным прогнозом погодыВидео

22:50

Украинцам грозит массовый блэкаут и народные бунты из-за веерных отключений — СМИВидео

22:27

Врач объснил, почему снижение температуры при коронавирусе не повод для радостиВидео

22:19

"Россия – не агрессор": олимпийский чемпион Абраменко оправдался за скандальное интервьюВидео

21:52

В СНБО грозят уголовными статьями за помощь в переброске нелегалов из БеларусиВидео

21:51

Украине грозит вспышка новой смертельной инфекцииВидео

21:26

Польский сценарий с нелегалами в Украине: в СБУ объяснили, к чему готовитьсяВидео

21:10

Приграничным областям грозит чрезвычайное положение - МонастырскийВидео

20:50

В США ответили на истерику Путина из-за учений НАТО в Черном море

20:44

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие теплые платья, в которых студеная пора будет милойФотоВидео

20:32

Белорусский пограничник, который слепил лазером польских силовиков, оказался украинцемВидео

19:58

"Самоубийство" в Сплите: Хорватия хлопнула РФ в отборе на ЧМ-2022

19:20

Годовалый мальчик сгорел на свалке: подробности жуткой трагедии на ЛьвовщинеВидео

18:49

ВСУ продвинулись вперед у Старомарьевки и укрепляют позиции – отчет ОБСЕВидео

18:43

В Минздраве назвали главные отличия гриппа и коронавирусаВидео

18:37

Как ухаживать за волосами в осенне-зимний сезон: говорят эксперты

18:20

Украина - под угрозой: у Зеленского обвинили РФ в миграционном кризисе на границе БеларусиВидео

18:15

"Очередная спецоперация России": Данилов прокомментировал ситуацию на границе с БеларусьюВидео

18:14

Почему Украине будет выгодно, если Лукашенко перекроет газ для ЕСмнение

17:44

"А скоро Новый год": житель Сум "сдался" и выбросил на помойку прошлогоднюю елку

Реклама
17:20

"Уничтожение мигрантов и диверсантов": в Сети появилось фейковое заявление ВСУВидео

16:45

Вышли "на охоту": в России жители перерыли всю рощу в поисках 100 долларов от "Орла и решки"

16:21

Украина защитит границу от мигрантов: в Луцке началось совещание СНБО, силовики оцепили здание ОГАВидео

16:20

От куклы ничего не осталось: одесская Барби удивила своей истинной внешностью

15:42

Украинскому заробитчанину в Польше на голову наехало авто

15:26

Запад жует сопли, а Украина должна укреплять ВСУ: Кондратюк сделал резкое заявлении о войне с РФ

15:23

В Украине "взлетели" цены на жильеВидео

14:50

Врач Комаровский назвал самое опасное для здоровья мясо: огромный риск для взрослых и детейВидео

14:38

ВОЗ назвала условие окончания пандемии COVID-19Видео

14:30

Атака мигрантами границы Польши и вмешательство РФ: Путин заявил о готовности к решительным мерамВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять