На антироссийских протестах в Батуми задержаны уже двое украинцев - СМИ

Украинку Марину Чобанян удерживают в СИЗО. У нее отобрали документы и украинский флаг.

https://glavred.info/world/na-antirossiyskih-protestah-v-batumi-zaderzhany-uzhe-dvoe-ukraincev-smi-10490092.html Ссылка скопирована

Украинка говорит, что просто снимала акцию протеста на телефон / коллаж Главред. Фото: скриншоты видео

На протестах против россиян в Батуми 31 июля были задержаны двое граждан Украины, узнавала грузинская служба "Радио Свобода".

37-летнюю украинку Марину Чобанян, о задержании которой СМИ писали еще в первый день, сейчас удерживают в СИЗО по статьям о мелком хулиганстве и неповиновении правоохранителям.

Свою вину женщина не признает и говорит, что полиция применила против нее силу, отобрала телефон, документы и флаг Украины.

видео дня

По словам адвоката, Чобанян лишь снимала акцию протеста. Адвокат виделась с украинкой в изоляторе, однако возможности идентифицировать физическое насилие не было.

Второй задержанный - Дмитрий Закревский. Где он находится - неизвестно.

"Мы не знаем, где он, у нас нет никакой связи", - рассказали журналистам в "Ассоциации молодых юристов".

Всего на протестах задержали 23 человека, личность четверых до сих пор не установили.

Протестующих распределили в СИЗО разных городов Грузии. Суд рассмотрит выдвинутые против задержанных обвинения.

Протесты в Батуми

В конце июля Батуми прокатилась волна протестов из-за круизного лайнера с российскими туристами, который пытался пришвартоваться в городском порту.

Сообщалось, что среди "гостей" были, в частности, путинские пропагандисты, освещающие захватническую войну против Украины, и российские "звезды".

Часть туристов, пытавшихся сбежать в автобусе, протестующие забросали бутылками с яйцами.

На акции протеста 31 июля правоохранители задержали женщину, которая оказалась гражданкой Украины.

После жаркой "встречи" лайнер убрал Батуми из списка своих будущих маршрутов до конца 2023-го.

Вас могут заинтересовать новости: