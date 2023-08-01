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Российский "Ланцет" пытался "убить" ЗРК IRIS-T, но что-то пошло не так

Яна Ставская
1 августа 2023, 17:36 обновлено 1 августа, 17:42
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От ЗРК разлетелись куски фанеры.
Российский 'Ланцет' пытался 'убить' ЗРК IRIS-T, но что-то пошло не так
Россияне опозорились уничтожением IRIS-T / Коллаж Главред. Фото: Скриншоты видео

Российские пропагандисты отчитались о якобы поражении немецкого зенитно-ракетного комплекса IRIS-T, который выполняет задачи по противовоздушной обороне ВСУ, на линии боестолкновения. Но он оказался всего лишь качественной подделкой.

На российском ресурсе "Военный обозреватель", подконтрольном кремлевским СМИ, утром 1 августа появилось видео, как дрон-камикадзе оккупантов якобы уничтожает ЗРК. При этом авторы публикации утверждали, что была поражена реальная цель.

На кадрах видно, что связь "Ланцета" прерывается, когда тот приближается к объекту. Правда, на других видео не видно никакой вторичной детонации вследствие удара "Ланцета" по пусковой установке ПВО.

видео дня

Более того, заметны разлетающиеся куски фанеры от "ЗРК", характерные для деревянного макета.

Как только пропагандисты поняли, что ВСУ обманули оккупантов, пост исправили и признали, что израсходовали БПЛА на макет.

Смотрите видео, как ВСУ ловко обманули аэроразведку россиян:

Российский 'Ланцет' пытался 'убить' ЗРК IRIS-T, но что-то пошло не так

Что известно о IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – зенитный ракетный комплекс противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) среднего радиуса действия разработки немецкой компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых и баллистических ракет. Разработка завершена в 2014 году, пишет Википедия.

Война в Украине

Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, продолжают огневое поражение врага.

Как отметил эксперт Алексей Арестович, на юге ВСУ подошли к Приютному и окружают группировку россиян, что подтверждают сами оккупанты. В то же время в районе Работино и Вербового у защитников открылся выход на основную линию обороны оккупантов.

Вместе с тем, в Генштабе Эстонии подчеркнули, что украинские защитники сейчас пытаются достигать результатов, создавая локальное количественное, а также качественное преимущество. Начальник эстонского Генштаба Ээро Ребо считает, что силы на поле боя равны.

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