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На крупном форуме в Азии Зеленский жестко раскритиковал РФ: появился фейк о демарше делегации КНР

11 июня 2022, 13:38

Президент призвал "обеспечить реформу Организации Объединенных Наций, чтобы все страны соблюдали международное право".

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский / Фото instagram.com/zelenskiy_official

Война в Украине является противостоянием между возможным, в котором нуждаются мы и многие люди в мире, и невозможным, за которое так отчаянно борется Россия. Россия стремится сделать невозможным свободное и самостоятельное существование соседней страны, считающей ее колонией, заявил президент Владимир Зеленский.

"Россия хочет лишить народы мира уверенности в свободе судоходства, уверенности в этой базовой свободе мира и процветания в каждом уголке нашей планеты. Россия своим флотом заблокировала наши порты на Черном море. Российские войска нападали на мирные торговые суда и направляли ракеты на нашу портовую инфраструктуру", - сказал глава государства , выступая по видеосвязи на 19-м Азиатском саммите по безопасности Shangri-La Dialogue.

По его словам, "Черное море сегодня является самым опасным морем в мире, и ответственность за это полностью лежит на России".

"Российское руководство стремится отбросить все достижения исторического развития человечества, в частности ту систему международного права, которая у нас есть сегодня. И хочет вернуться к жизни 19 века или даже раньше, когда невозможно было обеспечить гармоничное развитие и благополучие миллиардов людей", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что "мы должны остановить войну, которую это государство начало против моего государства, пытаясь вернуть мир в старые времена, когда свобода народов и жизни людей не имели никакого значения. Мы должны сломить способность России и любой другой страны мира блокировать моря и уничтожать свободу судоходства".

"Если речь о санкциях, то нам нужны санкции. Если речь идет о симметричных мерах по ограничению обслуживания российских кораблей, то нам нужны эти меры. Россия должна чувствовать, что ее воинственная политика будет иметь последствия и для нее самой", - заявил он.

Зеленский призвал "обеспечить реформу Организации Объединенных Наций, чтобы все страны соблюдали международное право". Если бы эта реформа уже состоялась, сказал он, мы бы вполне смогли ответить на любую агрессию, не только на агрессию России на глобальном уровне.

Фейк о демарше китайской делегации

Отметим, что старший политический аналитик Центра азиатских исследований Оливия Энос написала в своем Твиттере о том, что во время выступления Зеленского якобы зал покинула китайская делегация.

Вместе с тем появилось опровержение этой информации - никто не покидал зал во время выступления президента Украины Владимира Зеленского на азиатском саммите по безопасности Shangri La Dialogue.

"Я был на конференции. Никто не выходил из зала", – сообщил SPRAVDI участник мероприятия. Выступление проходило онлайн.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с 24 февраля, с начала военной агрессии против Украины РФ просила помощи у Китайской Народной Республики.

Причем коммунистическая власть этой страны готова была помочь диктатору Путину и его приспешникам, но опасаются жестких санкций от Запада. Об этом пишет авторитетное американское издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, которые информированы о ситуации.

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