На Курщине ВСУ выходят на новые рубежи: россиян берут в 'мешок' – эксперт

ВСУ выходят на территорию южной части Глушковского района, пояснил Юрий Федоров.

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/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Согласно поступающим данным, в Курской области у российской армии есть определенное продвижение с запада и с северо-запада, из-под Коренева, на юг в сторону границы с Украиной, заявил военный эксперт Юрий Федоров.

"В общем да, действительно продвигаются. Но делать какие-то прогнозы очень сложно, потому что, с другой стороны, Вооруженные силы Украины (и есть сообщения об этом, кстати, тоже в российских военных пабликах) проходят в Глушковский район с юга", – подчеркнул он в эфире Сurrenttime.

Эксперт говорит о том, что ВСУ проходят к северу, и выходят на территорию южной части Глушковского района.

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"И если они будут продвигаться дальше, то наступающие российские войска могут оказаться в мешке. Вот такая ситуация. А бои идут помимо всего прочего по-прежнему на восточной границе зоны контроля ВСУ в районах Малой Локни, Мартыновки, примерно там", - не исключает он.

По словам собеседника, который ссылается на открытые источники, в Курской области на активных участках сосредоточены около десяти соединений российской армии.

"Российские войска располагают, по-моему, двумя мотострелковыми полками, двумя десантно-штурмовыми дивизиями, еще один или два воздушно-десантных полка и несколько мотострелковых бригад. Всего примерно десять соединений", - отмечает он.

Вместе с тем Федоров уточнил, что если эти соединения укомплектованы личным составом по штату, то их численность может достигать порядка 30 тысяч человек.

"Известно также, что в южной части Глушковского района та российская группировка, которая наступает сейчас, включает в себя воздушно-десантный полк, возможно, №51 и 155-ю бригаду морской пехоты. Это бригада, которая, вообще говоря, принадлежит Тихоокеанскому флоту, и ее неоднократно уже за время войны громили Вооруженные силы Украины. Но ее постоянно восстанавливали, привлекая туда, отправляя туда людей в общем не слишком хорошо подготовленных, скажем так. Вот примерно те силы, которыми располагает Россия", - добавил Федоров.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - последние новости по теме

Ранее сообщалось о том, что в Курской области ВСУ идут вперед: названы несколько направлений. Командование ВСУ должно обеспечить логистику, в том числе подвоз боеприпасов, пояснил Алексей Мельник.

Напомним, ранее сообщалось, что майор назвал цели ВСУ в Курской области. Россию ещё могут ждать неожиданности, например, удары в тыл вражеской армии, не исключает Алексей Гетьман.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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