На Рим обрушился "дождь" из мертвых птиц

На Новый год 2021 в Италии выпал дождь из мертвых птиц

Новый год 2021 в Риме закончился на мрачной ноте: местные улицы усеяли сотни мертвых птиц. Чаще всего среди них встречаются скворцы.

Фото и видео жуткого зрелища заполонили соцсети.

Очевидцы связали мертвых птичек с празднованием Нового года 2021. По их словам, причиной трагедии стали новогодние фейерверки и петарды.

В итоге на центральной улице Виа Национале, около станции Термини и возле холма Эсквилин сотни птичьих тушек усеяли тротуары, террасы и балконы жилых домов.

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