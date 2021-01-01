На Рим обрушился "дождь" из мертвых птиц

Очевидцы связали мертвых птичек с празднованием Нового года 2021.
Новый год 2021 в Риме закончился на мрачной ноте: местные улицы усеяли сотни мертвых птиц. Чаще всего среди них встречаются скворцы.
Фото и видео жуткого зрелища заполонили соцсети.
Очевидцы связали мертвых птичек с празднованием Нового года 2021. По их словам, причиной трагедии стали новогодние фейерверки и петарды.
В итоге на центральной улице Виа Национале, около станции Термини и возле холма Эсквилин сотни птичьих тушек усеяли тротуары, террасы и балконы жилых домов.
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Автор: Диана Беловодская