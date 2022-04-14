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На всех не хватило: РФ прекратила выплачивать родственникам деньги за погибших в Украине оккупантов

14 апреля 2022, 12:30

Из-за огромных потерь на войне в Украине у России банально нет денег на выплаты родственникам погибших.

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РФ прекратила выплачивать родственникам деньги за погибших в Украине оккупантов/ Reuters, Обозреватель

Отправив на захватническую войну в Украину десятки и сотни тысяч своих военных, Россия теперь умудряется выкручиваться, чтобы не платить родственникам погибших оккупантов обещанную сумму компенсации. Более того, отдельные российские компании еще и выкачивают деньги из родственников за транспортировку тела и захоронение, ведь армия РФ сняла с себя обязательства доставлять своих 200-х домой.

За последнюю неделю боев на Донбассе,в Херсонской и Запорожской областях в РФ вывезли тела только нескольких сотен погибших оккупантов, хотя реальные потери составили несколько тысяч человек. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в украинских спецслужбах.

Часто на идентификацию тел уходит по несколько дней. Однако родственников в первую очередь интересует компенсация, которую они должны получить за погибшего сына/отца/брата. Но тут они натыкаются на "неприятный сюрприз". Транспортировать тела своих "доблестных бойцов" российская армия не собирается, и вежливо предлагает заняться этим самым родственникам. Когда "заботливые родственники" слышат такое предложение, то часто просят командиров хоронить тела на месте.

Но в РФ приняли правила, согласно которым для выплаты компенсации погибшего должны доставить и похоронить дома – по принципу "нет тела – нет дела". Поэтому родственники погибших оккупантов не смогут претендовать на несколько миллионов рублей выплат, если сами не заплатят за транспортировку и захоронение.

Транспортировка тела стоит очень дорого – многие родственники солдат, которые либо бедно живут, либо содержат всю семью, либо платят ипотеку, не могут самостоятельно найти такой суммы. Поэтому часто "влезают" в кредиты.

Более того, на "убитых горем" родственниках зарабатывают российские частные фирмы, принадлежащие российским кураторам ОРДЛО. Именно они за деньги занимаются доставкой в Россию "двухсотых". Так что получается, что на каждом из ликвидированных бойцами ВСУ российском солдате командование РФ только обогащается.

Читайте такжеПутин приказал "всё с землей равнять", если оккупанты до 10 мая не захватят ряд городов - ГУРЛишь после захоронения погибших орков родственникам говорят, по какой схеме они могут получить шесть миллионов рублей в качестве компенсации за погибшего. И потом выплывают неприятные подробности. Ведь, как оказалось, недавно в стране-агрессоре приняли новые неписаные нормативы, согласно которым по каждому из случаев гибели военного РФ будет проводиться "расследование" в его части.

Кроме этого, смерть военного должны подтвердить не менее чем двое его собратьев, которые при этом должны лично удостовериться, что боец на поле боя точно "отдал Богу душу". Однако солдат на передовой почему-то забыли об этом предупредить. Кроме этого, они и не имеют возможности проверять, точно ли их товарищ по оружию мертв – ведь как-то неудобно искать пульс под пулями бойцов ВСУ.

А вот без свидетелей компенсации не будет. В отдельных случаях таких свидетелей могут и подтолкнуть навстречу смерти. Так, командиры отправляют очевидцев смерти какого-то военного, чье тело повезли домой, на самое опасное задание.

Напомним, согласно последним данным Минобороны Украины по состоянию на утро 14 апреля, количество погибших на войне против нашего государства российских военных уже составляет 19 900 человек.

Ранее сообщалось, что подбитый украинскими военными ракетный крейсер Москва, который является флагманом Черноморского флота РФ, пошел ко дну. Он стал крупнейшим военным кораблем, потопленным в мире после 1945 года. Таким образом российский флот потерпел крупнейшее поражение со времен Второй мировой войны, отмечает советник председателя ОП Алексей Арестович.

Также Арестович пригрозил Москве ударом в ответ в случае атаки по столице Украины – Киеву. По его словам, на каждый выстрел по нашим органах управления "у нас найдется своя резьба".

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