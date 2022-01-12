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"Над Украиной не должен висеть дамоклов меч": в США выдвинули требование РФ по поводу военных учений

12 января 2022, 07:27

Переговоры между Соединенными Штатами и Россией не увенчаются успехом, если не будут проходить в атмосфере деэскалации, подчеркнула Виктория Нуланд.

Россия,военные
Россия перебрасывает технику и военных ближе к украинским границам / УНИАН

Переговоры между США и Россией завершатся успехом только в случае "атмосферы деэскалации". Для этого Кремль должен либо объяснить, либо остановить военные учения вблизи украинских границ.

Как заявила на брифинге заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, Россия пока не прибегла к шагам, необходимым для деэскалации.

"Эти переговоры продолжатся, но они не увенчаются успехом, если мы не сможем провести их в атмосфере деэскалации. Над Украиной не должен висеть этот дамоклов меч", — сказала Нуланд.

Спикер американского Госдепа Нед Прайс, в свою очередь, добавил, что снижение напряженности предполагает, в частности, "возвращение российских войск в казармы", а также "прозрачность любых легитимных учений, происходящих на территории РФ".

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"Обучение должно быть либо объяснено, либо остановлено, чтобы указанное тяжелое вооружение вернулось к привычным местам хранения. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы поддержать дипломатическое урегулирование конфликта на востоке Украины", - подчеркнул спикер Госдепа.

Он напомнил, что несколько месяцев назад на границах Украины не было ста тысяч российских военнослужащих, масштабных учений с боевой стрельбой и маневров с тяжелым вооружением, вертолетами и т. д.

"Это подчеркивает и поддерживает нашу обеспокоенность, а также тот факт, что это делалось и делается в попытке запугать", — добавил Прайс.

При этом, по словам американского чиновника, Украина "продемонстрировала приверженность мирному прекращению войны" и США "готовы поддержать эти усилия".

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Как сообщал Главред, 8 января издание The New York Times писало, что Россия начала перебрасывать к украинской границе военные вертолеты. Стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, штурмовых истребителей может стать решающим преимуществом Москвы, если она все же решит осуществить масштабное вторжение.

11 января в Минобороны России заявили, что перебрасывают в соседние с украинскими границами области военную технику и солдат, потому что будут проводить там военные учения. На учения отправили около 3 тысяч военных и 300 единиц военной техники.

Переговоры США и России

10 января состоялись первые переговоры по вопросам безопасности США и РФ. Американскую делегацию представляла заместитель госсекретаря Венди Шерман, а Москву – замглавы МИД Сергей Рябков.

Штаты предупредили Россию о жестких санкциях в случае военного вторжения в Украину, а также не гарантировали россиянам невступление Киева в НАТО и сокращения численности своих войск в Европе.

Впрочем, американцы готовы вести с россиянами дальнейший разговор по вопросам размещения ракет, вооружений и ограничении военных учений. Однако обсуждаться такие аспекты будут только в случае зеркальных уступок со стороны России.

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