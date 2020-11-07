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Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир

7 ноября 2020, 21:23

Кухар отметил три основных тренда в нашей экономической политике, поддерживаемые Западом.

Джо Байден
Экономист поведал, как победа Байдена изменит мир / GettyImages

Эксперт, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину в следующие четыре года за время пребывания при власти в США Джо Байдена.

"Увлекательный спор/поединок между капитализмом и социализмом в Америке закончился", - написал он в Facebook.

Кухар отметил три основных "тренда в нашей экономической политике, поддерживаемые Западом, в лице величайшей в мире сверхдержавы, умеющей распространять свои приоритеты и влияние на весь мир при помощи столетиями отработанной "мягкой силы".

Среди них он отмечает создание "сильного социального государства". По мнению Кухара это приведет к значительному повышению налогов, ради поднятия "стандартов жизни".

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Следующим пунктом, эксперт выделяет, борьбу за экологию в ущерб экономической эффективности.

"Будем покупать дорогую "зеленую" электроэнергию, никакой добычи сланцевого газа и т. д", - пишет экономист.

Третьим пунктом Кухар выделяет новую "для нашей страны" гуманитарную политику в отношении прав меньшинств, "с официальными положениями о "позитивной дискриминации" в отношении мажорити".

"О принципах меритократии в образовании, в госуправлении, а, затем, возможно, и в бизнесе и экономике, придется на восемь лет забыть. И не известно "как далеко" мы в этом зайдем", - отметил он.

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