Налоги и экология: экономист поведал, как победа Байдена изменит мир

Кухар отметил три основных тренда в нашей экономической политике, поддерживаемые Западом.
Эксперт, старший экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар поделился видением того, что ожидает Украину в следующие четыре года за время пребывания при власти в США Джо Байдена.
"Увлекательный спор/поединок между капитализмом и социализмом в Америке закончился", - написал он в Facebook.
Кухар отметил три основных "тренда в нашей экономической политике, поддерживаемые Западом, в лице величайшей в мире сверхдержавы, умеющей распространять свои приоритеты и влияние на весь мир при помощи столетиями отработанной "мягкой силы".
Среди них он отмечает создание "сильного социального государства". По мнению Кухара это приведет к значительному повышению налогов, ради поднятия "стандартов жизни".
Читайте такжеПочему Байден рано открыл шампанское
Следующим пунктом, эксперт выделяет, борьбу за экологию в ущерб экономической эффективности.
"Будем покупать дорогую "зеленую" электроэнергию, никакой добычи сланцевого газа и т. д", - пишет экономист.
Третьим пунктом Кухар выделяет новую "для нашей страны" гуманитарную политику в отношении прав меньшинств, "с официальными положениями о "позитивной дискриминации" в отношении мажорити".
"О принципах меритократии в образовании, в госуправлении, а, затем, возможно, и в бизнесе и экономике, придется на восемь лет забыть. И не известно "как далеко" мы в этом зайдем", - отметил он.
Выборы президента США
- Победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден.
- Байден сделал заявление после победы на выборах, Трамп ответил гневной тирадой.
- Ранее сообщалось о том, что Байден получает большинство голосов в штате Пенсильвания. Таким образом он набирает необходимое для победы на выборах президента США число выборщиков.