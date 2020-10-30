"Нам отступать некуда": Лукашенко анонсировал протестующим тотальный террор

Силовики будут действовать максимально жестко - Лукашенко / УНИАН

Официальный Минск анонсировал использование нового подхода к борьбе с протестами в Беларуси. Силовики будут действовать максимально жестко по отношению к активистам, поскольку режим Александра Лукашенко не собирается отступать и намерен действовать до конца.

Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на встрече с коллективом министерства внутренних дел в пятницу, 30 октября, сообщает его пресс-служба.

По его словам, активисты перешли красные линии и начали разрушать государственную инфраструктуру. Поэтому силовики будут действовать максимально жестко по отношении к протестующим. Власти не намерены отступать и собираются действовать решительно.

"С сегодняшнего дня, особенно в квартирах граждан, куда они прячутся, мы в плен никого не берем. Если кто-то прикоснется к военнослужащему (я уже замечание делал генералам), он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Дальше — все. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Кто готов, будем действовать", - сказал Лукашенко.Читайте такжеБеларусь оказалась в шаге от гражданской войны

Также он добавил, что власти должны действовать "красиво, чтобы комар носа не подточил", а победу в противостоянии одержит более волевая сторона.

"Это не середина прошлого века. Времена изменились, и вы это прекрасно видите и знаете. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение", - подчеркнул Лукашенко.

События в Беларуси