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"Намерен действовать максимально жестко": президент Казахстана обратился к народу

5 января 2022, 16:32
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Глава государства уверяет, что не намерен покидать страну.

Касым-Жомарт Токаев обратился к народу / скриншот с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о погибших и раненых в ходе массовых волнений в стране. Также глава государства пообещал действовать "максимально жестко".

Обращение политика транслировал государственный телеканал "Хабар 24".

"Есть убитые и раненые, толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих и издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы. И это терпеть нельзя. Помимо Алматы обстановка накалилась и в некоторых других центрах, в связи с чем в ряде регионов мной введено чрезвычайное положение", - заявил Токаев.

Также президент Казахстана отметил, что с сегодняшнего дня возглавляет Совет безопасности республики, которым ранее руководил бывший глава государства Нурсултан Назарбаев.

Читайте такжеРеволюция в Казахстане: люди захватили горадминистрации и выдвинули властям новые требования"Как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", - сказал Токаев.

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Президент также сообщил, что при любых обстоятельствах будет находиться в столице республики.

"Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность - быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана, выйдем из нее сильными", - заявил Токаев.

Протесты в Казахстане

Митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене . Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алма-Ате произошли столкновения протестующих с силовиками. С обеих сторон есть пострадавшие.

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Автор: Сергей Кущ
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Касым-Жомарт Токаев новости Казахстана
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