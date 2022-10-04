НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины: Загородний назвал два условия

НАТО, ядерное оружие, владимир путин / Reuters, УНИАН, Корреспондент

НАТО может открыто вступить в войну на стороне Украины. Нашу страну могут поддержать Польша и США.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что относительно войны в Украине уже дважды звучала 5 статья Устава НАТО.

"В первый раз это говорилось по поводу Запорожской АЭС – не дай бог, там что-то произойдет, полетит радиоактивное облако, это будет расцениваться как нападение на НАТО", - пояснил эксперт.

Во второй раз, напомнил Загородний, в США открыто заявили, что применение ядерного оружия против Украины будет расцениваться как нападение на НАТО.

"Кто поможет в случае чего Украине? Понятно, что Польша и США. Когда Ходжес говорит, что в случае, если полетит тактическая ядерная ракета со стороны России, они уничтожат Черноморский флот и нанесут удары по российским войскам на территории Украины и Беларуси, что это такое, как не вступление НАТО в войну? Это фактически угроза вступления", - подытожил Загородний.

Напомним, президент Владимир Зеленский 30 сентября сделал заявление о том, что Украина подала заявку на вступление в Североатлантический альянс по ускоренной процедуре. Глава государства отметил, что Украина уже прошла свой путь для интеграции в коллективный блок безопасности Запада. Государство фактически состоит в союзе с НАТО.

Отметим, что если бы в Украине сегодня проводился референдум относительно вступления государства в НАТО, 83% участников высказались положительно. Аналогичный ответ на вопрос об интеграции в Евросоюз дали бы 86% украинцев. Об этом говорится в исследовании социологической группы Рейтинг.

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